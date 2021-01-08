Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın ulaşım sponsoru TEMSA oldu

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı için tasarlanan otobüsün kulübe teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, 2016 yılında siyah-beyazlı futbol takımı ile yapılan kara yolu sponsorluğu anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü Hentbol Şube Sorumlusu Mesut Çebi, anlaşmanın çok değerli olduğunu belirterek, "Beşiktaş’ın ikon branşlarından biri olarak taraftar kitlesi olan bir topluluğun temsil ettiği bir takım olmak, Türk hentbolu açısından çok değerli bir konum. Beş yıldır arka arkaya şampiyonluk kazanmış bir takım olarak amacımız, bu başarıyı doğru iş birlikleriyle daha da ileriye taşımak. Bu kapsamda kulübümüzün değerli iş ortaklarından biri olan ve güzel bir sinerji yakaladığımız TEMSA ile yola çıkacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma ile ilgili açıklamalarda bulunan TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden ve Türk hentbolunda farkındalık oluşturan bir takımla iş birliği yapmak bizim için çok kıymetli. Siyah-beyazlı takım ailemiz gittikçe büyüyor. Eminim oluşturduğumuz sinerji ile iş birliğimiz uzun yıllar devam edecek." ifadelerini kullandı.