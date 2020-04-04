Beşiktaş Başkanı Çebi'den Dorukhan açıklaması

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2021 yılının Mayıs ayında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den dün sabah saatlerinden flaş bir açıklama gelmişti. ''Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır.'' açıklamasının ardından gözler genç futbolcuya çevrilmişti.

Sonrasında genç futbolcu kendi sosyal medya hesabından imalı bir mesaj paylaşmıştı ve "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir." ifadelerine yer vermişti. Bu gelişmelerin ardından Dorukhan'dan sürpriz bir hareket gelmişti. Beşiktaş formalı bazı fotoğraflarını silen Dorukhan, bio kısmını da boş bıraktı.

Beşiktaş taraftarı, Dorukhan'ın bu hareketinin ardından genç futbolcuya sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Ahmet Nur Çebi'den son dakika Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sürecin nasıl geliştiğini tüm çıplaklığıyla anlattı.

'Ben ne diye 1.5 milyon Euro vereyim'

Çebi, görüşmeleri transferden sorumlu yönetici ve Beşiktaş AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiğini belirten Çebi, "Dorukhan'a bizden önceki yönetim (Fikret Orman) sözleşme uzatma sözü vermiş. Yıllık 1.8 milyon euro istemiş, eski yönetim de 1.5 milyon Euro önerip, 'Ocak 2020'de mukavele yenileriz' demiş.

Burada ilginç olan nokta şu: Sözleşmesi devam ederken yeni sözleşme sözü veriliyor ve alacağı yeni para da Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak! Daha 1.5 yıl sözleşmesi olan ve yıllık 350 bin euro'ya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon Euro vereyim!"

Dorukhan Toköz'ün geçen yıldan bu yana sakat olduğunu ve sahalara nasıl döneceğinin de henüz belli olmadığını hatırlatan Çebi, "Kendisine şunu söylemelerini istedim: 'Önce sahalara bir dönsün, nasıl bir perfomans ortaya koyacak bir görelim." Uzun bir sakatlık geçiren ve mukavelesi 2021 Mayıs sonunda bitecek bir oyuncuya ben neden mevcut sözleşmesinin üç katı ücret ödeyeyim. Hele ki koronavirüsten sonra" dedi.