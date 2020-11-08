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08.11.2020 - 14:34 |

Beşiktaş, Burak Bıyıktay'la yollarını ayırdığını açıkladı

Beşiktaş, Başantrenör Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, Burak Bıyıktay'la yollarını ayırdığını açıkladı
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Beşiktaş, Başantrenör Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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Beşiktaş, Burak Bıyıktayla yollarını ayırdığını açıkladı

Maç Özeti: Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük

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