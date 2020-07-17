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17.07.2020 - 09:16 | | Sabah

Beşiktaş, Gökhan Akkan transferi için harekete geçecek!

Sergen Yalçın'ın istediği 25 yaşındaki eldiven için Karadeniz ekibinin verdiği kümede kalma mücadelesi nedeniyle sezon bitiminde harekete geçilecek.

Beşiktaş, Gökhan Akkan transferi için harekete geçecek!
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Beşiktaş'ta gelecek sezon takviye planlamasında kaleci transferi önemli bir yer tutarken yabancı isimler ikinci plana atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı gereği kadro yapılanmasında önemli değişiklikler yapacak olan siyah beyazlı ekip, yerli kaleci adaylarında ilk hedeflerinden olumlu sonuç alamamıştı.

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BOLAT SON TERCİH

Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Samsunspor'dan Nurullah Aslan'ı isteyen ancak ciddi bonservis talebiyle karşılaşan Beşiktaş, Volkan Babacan'ın da Başakşehir ile olan bonservis sorununu çözmesini bekliyor. İstanbul'a dönmek için can atan ve siyah-beyazlı formayı giymek istediğini daha önce açıklayan Sinan Bolat ise hazır kıta bekliyor. Son olarak Royal Antwerp'te forma giyen ve kulübüyle yoluna devam etmeme kararı alan milli kaleci, tercihler arasında son sırada yer alıyor.

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SON 6 MAÇTA YOK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise gönlünde Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan yatıyor. Siyah beyazlı ekip, Gökhan için sezonun bitmesini beklerken oyuncunun kulübündeki durumu yakından takip ediliyor. Küme düşme hattında yer alan Rize'nin maçlarını tamamlamasının ardından 25 yaşındaki kaleci için hamle yapılacağı kaydedildi.

Karadeniz ekibinde kaptanlık yapan kaleci, pandemi dönüşü 6 maçta da forma giyemedi. Gökhan, bu maçların 4'ünde sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı.

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