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25.01.2021 - 07:00 |

Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

Beşiktaş - Göztepe maçında Hakem Ali Şansalan maçta büyük tartışma yaratan kararlara imza attı

Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar
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Hakem Ali Şansalan maçta büyük tartışma yaratan kararlara imza attı. Ersin ceza alanında kolu ve diziyle Halil’e net bir müdahalede bulunurken, Şansalan bu pozisyonda penaltı yerine Beşiktaş lehine serbest vuruş kararı verdi. Ali Şansalan, Ghezzal’ın kendisini arkadan çeken Zulj’e kafa vurmaya teşebbüs ettiği pozisyonda ise sadece Göztepeli oyuncuya sarı gösterirken, siyah-beyazlı futbolcuyu pas geçti. N’Sakala ve Gökhan’a ayağa basmadan dolayı çıkması gereken net kartlar da verilmedi.

Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

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