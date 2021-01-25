Beşiktaş - Göztepe maçında tepki çeken kararlar

Hakem Ali Şansalan maçta büyük tartışma yaratan kararlara imza attı. Ersin ceza alanında kolu ve diziyle Halil’e net bir müdahalede bulunurken, Şansalan bu pozisyonda penaltı yerine Beşiktaş lehine serbest vuruş kararı verdi. Ali Şansalan, Ghezzal’ın kendisini arkadan çeken Zulj’e kafa vurmaya teşebbüs ettiği pozisyonda ise sadece Göztepeli oyuncuya sarı gösterirken, siyah-beyazlı futbolcuyu pas geçti. N’Sakala ve Gökhan’a ayağa basmadan dolayı çıkması gereken net kartlar da verilmedi.

Fabrice Nsakala, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor