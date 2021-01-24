Son dakika - GÃ¶ztepe maÃ§Ä±na Adem Ljajic ve Sergen YalÃ§Ä±n damga vurdu!

Adem Ljajic 217 gÃ¼n sonra gol attÄ± MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Bernard Mensah'Ä±n yerine oyuna dahil olan ve 49. dakikada 1-1 eÅŸitliÄŸi saÄŸlayan golÃ¼ atan Adem Ljajic, 217 gÃ¼nlÃ¼k gol hasretini sonlandÄ±rdÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geÃ§en sezon Yukatel Denizlispor ile 20 Haziran 2020'de oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta fileleri havalandÄ±ran Ljajic, yeni tip koronavirÃ¼s test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sezonun kalan 6 maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alamamÄ±ÅŸtÄ±. Ljajic, bu sezon da uzun sÃ¼reli sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle ligde ve Avrupa kupalarÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§ta gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterememiÅŸti.