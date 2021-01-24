Son dakika - GÃ¶ztepe maÃ§Ä±na Adem Ljajic ve Sergen YalÃ§Ä±n damga vurdu!

â€¢ 24 Ocak 2021 - 21:51 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Son dakika - Göztepe maçÄ±na Adem Ljajic ve Sergen YalçÄ±n damga vurdu!
SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda lider BeÅŸiktaÅŸ, GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 geriye dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen maÃ§Ä± 2-1 kazandÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, GÃ¶ztepe galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±. Ã–te yandan Sergen YalÃ§Ä±n ve Ljajic maÃ§a damga vurdu. Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda Necip Uysal oyuna girerken ÅŸanssÄ±zlÄ±k yaÅŸadÄ±.
â€¢ 24 Ocak 2021 - 21:51 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 21. haftasÄ±nda GÃ¶ztepe'yi evinde 2-1 yendi. Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ±yÄ± 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlÄ± ekip, ikinci yarÄ±da bulduÄŸu gollerle sahadan galip ayrÄ±ldÄ±. Bu sezon 14. galibiyetini alan ve puanÄ±nÄ± 44'e yÃ¼kselten BeÅŸiktaÅŸ, ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± lider tamamladÄ±.
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Ä°Ã§ sahada Ã¼st Ã¼ste 8. galibiyet
BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Park'taki lig maÃ§larÄ±nda Ã¼st Ã¼ste 8. galibiyetine imza attÄ±. Ligin 4. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi'ne evinde 1-0 maÄŸlup olan siyah-beyazlÄ± ekip, bu maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan iÃ§ sahada Yeni Malatyaspor (1-0), Medipol BaÅŸakÅŸehir (3-2), KasÄ±mpaÅŸa (3-0), BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Ã‡aykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve GÃ¶ztepe (2-1) maÃ§larÄ±nÄ± kazandÄ±.
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Adem Ljajic 217 gÃ¼n sonra gol attÄ±
MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Bernard Mensah'Ä±n yerine oyuna dahil olan ve 49. dakikada 1-1 eÅŸitliÄŸi saÄŸlayan golÃ¼ atan Adem Ljajic, 217 gÃ¼nlÃ¼k gol hasretini sonlandÄ±rdÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n geÃ§en sezon Yukatel Denizlispor ile 20 Haziran 2020'de oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta fileleri havalandÄ±ran Ljajic, yeni tip koronavirÃ¼s test sonucunun pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sezonun kalan 6 maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alamamÄ±ÅŸtÄ±. Ljajic, bu sezon da uzun sÃ¼reli sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle ligde ve Avrupa kupalarÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± 7 maÃ§ta gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterememiÅŸti.
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Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n hamleleri maÃ§Ä± Ã§evirdi
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlÄ± takÄ±mda teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, ikinci yarÄ±daki hamleleriyle skoru lehine Ã§evirmeyi bildi. YalÃ§Ä±n'Ä±n ikinci yarÄ±da oyuna sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Adem Ljajic, attÄ±ÄŸÄ± golle takÄ±mÄ±na 1-1 beraberliÄŸi saÄŸlarken, 64. dakikada Rachid Ghezzal'Ä±n yerine oyuna dahil olan GÃ¶khan TÃ¶re ise Aboubakar'Ä±n golÃ¼nde ortayÄ± yapan oyuncu oldu.Â
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Aboubakar'dan 11. gol
BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 77. dakikada 2-1 Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ atan Vincent Aboubakar, bu sezon ligdeki 11. golÃ¼nÃ¼ attÄ±. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±nda da fileleri havalandÄ±ran Aboubakar'Ä±n GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda 32. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gol ise Video YardÄ±mcÄ± Hakem'e (VAR) takÄ±ldÄ±. MaÃ§Ä±n hakemi Ali Åžansalan, gol kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan VAR'dan gelen uyarÄ± sonrasÄ±nda Aboubakar'Ä±n ofsaytta olduÄŸu gerekÃ§esiyle gol kararÄ±nÄ± iptal etti.
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Evinde 5 maÃ§ sonra gol yediÂ
Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, SÃ¼per Lig'de 5 maÃ§ sonra evinde gol yedi. Bu sezon iÃ§ sahada baÅŸarÄ±lÄ± savunmasÄ±yla dikkati Ã§eken BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i Vodafone Park'ta 3-2 yendiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸa, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Ã‡aykur Rizespor ve Galatasaray maÃ§larÄ±nÄ± gol yemeden tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
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Ãœnal Karaman yenilgiyle baÅŸladÄ±
GÃ¶ztepe'nin yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±ndaki ilk maÃ§ta maÄŸlubiyet yaÅŸamaktan kurtulamadÄ±. Ligdeki son 2 maÃ§Ä±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor'u 3-2 ve GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 4-0 yenen GÃ¶ztepe, bu sezonki 7. maÄŸlubiyetini alarak 25 puanda kaldÄ±.
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