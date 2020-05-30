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30.05.2020 - 13:42 | | İHA

Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü 21.45'te Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı
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Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 13 Haziran Cumartesi günü oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi. Yarın izin yapacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını 1 Haziran Pazartesi günü sabah 10.00 ve akşam 17.00'de yapacağı iki idmanla sürdürecek.

Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı

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