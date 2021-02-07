Beşiktaş - Konyaspor: 1-0

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile karşılaştı. Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ın golünü 81. dakikada Valentin Rosier attı.

Kırmızı çıktı

Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta N'Sakala 21. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Beşiktaş bu sonuçla 48 puanla 2. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 24 puanla 15. sırada yer aldı. 48 puandaki Galatasaray averajla haftayı lider kapatırken yine 48 puandaki Fenerbahçe 3. sırada yer aldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Necip Uysal, De Souza, Ghezzal (Dk. 90 3 Hasic), Ljajic (Dk. 70 Atiba), Larin, Aboubakar (Dk. 70 N'Koudou)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 68 Rahmanovic), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 68 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Cikalleshi), Sekidika, Kravets

Gol: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 21 N'Sakala (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 2 Jevtovic, Dk. 77 Musa Çağıran, Dk. 90 Skubic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Necip Uysal, Dk. 90 Vida (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKLAR

9. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Eray'da kaldı.

11. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Aboubakar arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Fabrice N'Sakala 15. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Jevtovic'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını alıp, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

38. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası önüne getirdiği topu Konyaspor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak De Souza'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

46. dakikada Shengelia'nın ara pasında topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta gitti.

54. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton müsait pozisyonda topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı çıktı.

59. dakikada Necip Uysal'ın soldan ortasına ceza sahası içinde Larin'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

73. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Rosier, ceza sahasına sağdan girerek topu içeri çevirdi. Larin kaleciyi geçen topu boş kaleye gönderemedi.

81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Atiba'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rosier, dar açısına rağmen topu filelere gönderdi: 1-0.

83. dakikada N'Koudou ceza sahası girişinde şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

90 2. dakikada Larin kendi yarı alanında aldığı topu Konyaspor kalesine kadar sürerek şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlendi.

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞLİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmana 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Atiba'nın yerine Necip Uysal'ı, N'Koudou'nun yerine ise Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Sergen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Larin'i oynattı. Orta alanda Necip Uysal, Adem Ljajic'i görevlendiren Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Abuobakar oldu.

Siyah-beyazlıların Konyaspor karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Neecip Uysal, Ljajic, Larin, Abuobakar."

GHEZZAL 1 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte, takımın en fazla asist yapan ismi olan Rachid Ghezzal, 1 maçlık aranın ardından 11'de yer aldı.

Son olarak iç sahada Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada 11'de görev alan Ghezzal, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı. Mücadelenin 57'nci dakikasında N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olmuş ve 73'üncü dakikada Vida'nın 1 puanı getiren golünde asisti yapan isim olmuştu.

CENK TOSUN TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Konyaspor maçını tribünden takip etti. 31 Ocak tarihinde İngiltere'den geldikten sonra karantinaya giren tecrübeli golcünün karantina süreci bugün sona erdi. Konyaspor maçını tribünden takip eden Cenk Tosun, bu hafta takımla birlikte idmanlara başlayacak. Tecrübeli golcünün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 3 eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı. Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart ile cezalı durumda olan Dorukhan Toköz ile birlikte sakatlığı bulunan Gökhan Töre, Beşiktaş'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada görev alamadı.

3 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Rosier, Vida ve Ghezzal bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak.

İSMAİL KARTAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz hafta iç sahada 0-0 berabere kalınan Gençlerbirliği maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak Beşiktaş maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam; Milosevic'in yerine Miya, Cikalleshi'nin yerine ise Shengelia'yı görevlendirdi.

Konyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Eray Birniçan- Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Miya, Sekidika, Kravets."

İKİ TAKIM OYUNCULARI MOR GÖZLÜKLE SAHADA

Karşılaşmada öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı. Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 'Epilepsi için bak' kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı.