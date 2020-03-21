Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Son dakika | Beşiktaş: Basketbolcularımızda Covid-19 belirtilerine rastlanmadı
21.03.2020 - 13:56 |

Son dakika | Beşiktaş: Basketbolcularımızda Covid-19 belirtilerine rastlanmadı

Fenerbahçe Beko ile 8 Mart'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş Sompo Sigorta'dan açıklama geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Beşiktaş: Basketbolcularımızda Covid-19 belirtilerine rastlanmadı

Fenerbahçe, resmi açıklamayla basketbol takımının rutin sağlık kontrollerinde bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında corona virüsü belirtilerine rastlandığını açıklamıştı. 

8 Mart'ta Fenerbahçe Beko ile karşılaşan Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İşte o açıklama: "Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa’da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.

Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.

13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.

Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

 

Son dakika | Beşiktaş: Basketbolcularımızda Covid-19 belirtilerine rastlanmadı

Falcao çalışmalarını sürdürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Forvetler suskun kaldı

Forvetler suskun kaldı

Fenerbahçe'de sürpriz aday: Hüseyin Eroğlu...

Fenerbahçe'de sürpriz aday: Hüseyin Eroğlu...

Son dakika | Fenerbahçe Beko: Bazı basketbolcularda corona virüs belirtilerine rastlandı

Son dakika | Fenerbahçe Beko: Bazı basketbolcularda corona virüs belirtilerine rastlandı

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi

Sıradaki Haber