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HaberlerKonyaspor Haberleri "Beşiktaş maçında adil bir yönetim bekliyoruz"
26.01.2017 - 14:55 | | KONYA (AA)

"Beşiktaş maçında adil bir yönetim bekliyoruz"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökmen, "Anadolu takımlarından biri olarak Özgür Yankaya ve ekibi nezdinde bütün hakemlerimizden adil bir yönetim istediğimizin altını özellikle çiziyoruz" dedi.

"Beşiktaş maçında adil bir yönetim bekliyoruz"
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Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 30 Ocak Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçının hakemi Özgür Yankaya ve ekibinden adil bir yönetim beklediklerini söyledi.

Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında hakem hataları yüzünden puan kayıpları yaşadıklarını iddia etti.

Hakem hatalarının gündemden kalkmasını istediklerini belirten Gökmen, "Anadolu takımlarından biri olarak Özgür Yankaya ve ekibi nezdinde bütün hakemlerimizden adil bir yönetim istediğimizin altını özellikle çiziyoruz. Maçlar tamamlanıp, evlerimize gittiğimizde taraftarından yöneticisine, antrenöründen futbolcusuna, hakemine kadar herkesin başını yastığa koyduğunda vicdanen rahat olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Müsabakalarda hakem hataları nedeniyle hiçbir takımın canının yanmaması temennisinde bulunan Gökmen, şunları kaydetti: "Anadolu takımlarından birinin müsabakasını yöneten hakem, bu maçı kötü yönetmesi ve ciddi hatalar yapması durumunda bile gündem olmayacağının farkında. Bu takımların dışında kalan kulüplerin müsabakalarını yönetirken yapılacak bir hatanın kendilerine pahalıya mal olacağını, uzun süre konuşulacağını ve baskı altında kalacağını hesap ederek karşılaşmalara çıkıyorlar."

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