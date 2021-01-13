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13.01.2021 - 09:32 |

Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş kendi evinde Rizespor'u konuk ediyor. Dün Galatasaray tur atlarken Kara Kartal da tur peşinde... Taraftar bu maçı kaçırmak istemezken "Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları peş peşe geliyor.

Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor... Ziraat Türkiye Kupası'da adını bir üst tura yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar varını yoğunu sahaya yansıtacak. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Rizespor maçı bu akşam saat 20.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, N’Koudou, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Yasin Pehlivan, Samudio, Tunay Torun, Fernando, Skoda

Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

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