Beşiktaş Sompo Sigorta-Fenerbahçe Beko: 73-74

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup etti.

İlk 2 dakikasında iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı mücadelede ilk basket Fenerbahçe Beko'dan geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken peş peşe iki üç sayılık basket atan sarı-lacivertliler, 8. dakikada skoru 16-8 yaptı. Son dakikaya 21-10 önde giren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-10 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna 4 sayı atarak başlayan sarı-lacivertli ekibe Beşiktaş Sompo Sigorta, 6-0'lık seriyle cevap verdi. Hücumdaki etkili oyununu savunmada da sürdüren Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi ve soyunma odasına 46-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu 5 sayıyla başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı indirmeyi başardı ve 26. dakikada durumu 51-39 yaptı. Peş peşe hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, son iki dakikada pota altında etkili oldu ve son çeyreğe 61-47 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, 36. dakikada farkı 10 sayıya (60-70) düşürdü. Tempoyu yükselten ve Oğuz Savaş'ın pota altından basketiyle 39. dakikada farkı 2 sayıya (70-72) indiren siyah-beyazlı ekip, bitime 21 saniye kala Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, son saniyelerde Ali Muhammed'in pota altından kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 73-74. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda skor üretemezken, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 74-73 kazandı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 13, Burak Can Yıldızlı 16, Oğuz Savaş 14, Durisic 16, Sabahattin Can Göndür, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 5, Egehan Arna 10, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 10, Westermann 5, Kalinic 5, De Colo 20, Vesely 3, Lauvergne 8

1. Periyot: 10-25, Devre: 29-46, 3. Periyot: 47-61

Beş faulle çıkan: 38.58 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a 7 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi müsabakasında konuk olduğu Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup ederek, rakibi karşısındaki 7 yıllık yenilmezlik serisini sürdürdü.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşmada Fenerbahçe ilk yarıyı 46-29 önde tamamladı. Son çeyreğe de 14 sayı farkla (47-61) önde giren sarı-lacivertliler, final periyodunda çok zorlandı.

Beşiktaş Sompo Sigorta, bitime kısa bir süre kala maçta ilk kez 73-72'lik skorla öne geçti. Ali Muhammed'in 2 saniye kala kaydettiği basket, Fenerbahçe Beko'ya galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 7 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo Sigorta'ya galibiyet sevinci yaşatmadı. Söz konusu 7 yılda oynanan 17 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, rakibine ligde ise 8 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 19 lig maçını da kazandı.

Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 17 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

Ahmet Nur Çebi derbiyi eşiyle izledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, salona gelerek derbiyi izledi.

Siyah-beyazlı basketbol takımını yalnız bırakmayan Çebi, karşılaşmayı protokol tribününden eşi Berna Çebi'yle takip etti.

Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına büyük alkış

Yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosu büyük ölçüde dağılan ve sadece iki yabancı oyuncuyla mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta, gösterdiği mücadeleyle taraftarlarından büyük alkış aldı.

Maçta 19 sayı geriye düşen, son çeyreğe 14 sayı geride giren siyah-beyazlı oyuncular, son topta kaybetmenin üzüntüsünü yaşamasına rağmen taraftarından destek gördü. Beşiktaşlı taraftarlar, tribüne çağırıp birlikte tezahürat yaptıkları basketbolcuları uzun süre alkışladı.