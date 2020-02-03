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03.02.2020 - 10:26 |

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın rakibi JDA Dijon

Son haftalarda yükselişe geçen Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa temsilcisi JDA Dijon'a konuk olacak.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın rakibi JDA Dijon

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.00'de Palais des Sport Jean-Michel Geoffroy'de oynanacak.

Geçen hafta Neptunas'ı yenerek gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı takım, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. JDA Dijon ise 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonunda 3. durumda bulunuyor.

 

 

 

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