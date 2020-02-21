Süper Lig'de 23. haftanın en kritik müsabakaları arasında yer alan Beşiktaş, Trabzonspor maçı için geri sayım sürüyor. Sergen Yalçın'ın Teknik Direktörlük koltuğuna oturmasının ardından ilk iki maçını kazanan Beşiktaş, zorlu Başakşehir deplasmanında rakibine tek golle boyun eğmişti. Taraftarı önünde kazanıp yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapan Siyah Beyazlı takımda gözler maçın oynanacağı gün ve saate çevrildi. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak olan müsabakanın biletleri günler öncesinden tükendi. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇU NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilkler peşinde

36 sezon sonra bir ilk başarmış olacak

Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi , siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üst rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.

15 sezon sonra bir ilk daha yaşanabilir

Trabzonspor’u liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4’te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş’ı yenmesi halinde , kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş’in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.

Sörloth, Beşiktaş'a karşı gol atarsa bir ilke imza atacak

Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 2014-15 sezonunda bordo-mavili takımın formasına giyen Oscar Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.

Son 15 sezonun en iyi serisini elde edebilir

Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.