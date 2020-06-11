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11.06.2020 - 13:17 |

Beşiktaş transfer haberleri | Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a üst üste ihtar...

Tecrübeli hoca Abdullah Avcı'nın biriken alacakları için Beşiktaş’a üst üste ihtar çektiği, yönetimin ise anlaşma zemini aradığı öğrenildi

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Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı, Çebi'nin başa geçmesinin ardından da görevine devam etmiş ancak üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında yollar ayrılmıştı.

Üst üste ihtar çekti!
Eski yönetimin yaptığı anlaşma gereği, ayrılığa rağmen Avcı'ya aylık 1 milyon TL olan maaşını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzlaşma zemini arıyor.

Sabah'ın haberine göre; Ödemeleri biriken Abdullah Avcı'nın ise kulübe üst üste ihtar çektiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı yöneticiler Avcı'yla görüşüp, bir orta yol bulmaya çalışıyor.

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Beşiktaş transfer haberleri | Abdullah Avcıdan Beşiktaşa üst üste ihtar...

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