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31.01.2020 - 14:10 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş, Fiorentina'dan Boateng'le anlaşmaya vardı!

İtalyan basını transferin son gününde siyah-beyazlı kulübün Fiorentina'da forma giyen Kevin Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Transferin son gününde Beşiktaş önemli bir transfer hamlesiyle ses getirdi. Hem Sky Italia’nın hem de Calciomercato’nun özel haberlerinde Kevin Prince Boateng’in Beşiktaş’la anlaştığı duyuruldu.

15 resmi maçta 1 gol attı...

Tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye yola çıktığı ifade edildi. 32 yaşındaki futbolcu Fiorentina’dan sezon sonuna kadar kiralandı. Orta saha, forvet ve kanatlarda oynayabilen Boateng, bu sezon Fiorentina’da 15 resmi maçta oynadı, 1 gol attı.

Boateng sakatlığı nedeniyle son 2 maça çıkmadı

İtalya basınında yer alan haberlerde, diz sakatlığı olan Boateng’in ligde son 2 maça bu nedenle çıkamadığı kaydedildi. Ganalı futbolcunun yaklaşık 2 haftalık bir süre sonra iyileşmesi bekleniyor.

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