Son dakika | Ve ara transfer dÃ¶nemi kapandÄ± Ä°ÅŸte saat saat atÄ±lan imzalar...

SÃ¼per Lig'de 27 gÃ¼n sÃ¼ren 2. transfer ve tescil dÃ¶nemi sona erdi. Son gÃ¼nde takÄ±mlar kadrolarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in peÅŸ peÅŸe hamleler yaptÄ±.

BaÅŸta dÃ¶rt bÃ¼yÃ¼kler Galatasaray, FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ ve Trabzonspor olmak Ã¼zere SÃ¼per Lig ekipleri son gÃ¼nde birÃ§ok oyuncuya imza attÄ±rdÄ±, birÃ§ok oyuncuyla da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Ä°ÅŸte saat saat aÃ§Ä±klanan transfer ve ayrÄ±lÄ±klar...



01.45- Galatasaray, Emre Mor'u Olympiakos'a kiraladÄ±

23.45 - BeÅŸiktaÅŸ, Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

22.40 -Â FenerbahÃ§e, ayrÄ±lan genÃ§ oyuncular iÃ§in bilgilendirme yaptÄ±. Buna gÃ¶re; Cebrail Akbulut Zonguldaksporâ€™a, Okan Turp BandÄ±rmasporâ€™a, BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ise Westerloâ€™ya kiralandÄ±. Yusuf Mert TunÃ§ Varzim SC'ye, Abdullah YiÄŸiter ise Ä°stanbulsporâ€™a geri alma opsiyonuyla transfer oldu.

22.22- Antalyaspor ile yollarÄ± ayrÄ±lan TarÄ±k Ã‡amdal, Adana Demirspor'a imza attÄ±

21.32-Â Fortuna DÃ¼sseldorf, Zanka transferini resmen aÃ§Ä±kladÄ±

20.48-Â Rennes, Steven Nzonzi'yi kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

20.11-ÂGalatasaray, Nzonzi'nin kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesinin feshedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

19.59 -Â Bursaspor, Numan Bayrak'Ä± kadrosuna kattÄ±

19.54 - Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

18.50 -Â Trabzonspor genÃ§ futbolcusu FÄ±ratcan ÃœzÃ¼m'Ã¼ TFF 1.Lig ekiplerinden Ãœmraniyespor'a kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

18.46-Â Antalyaspor, TarÄ±k Ã‡amdal'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesinin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmayla feshedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

18.40 -Â KasÄ±mpaÅŸa, Yassine Meriah'Ä± kiraladÄ±

18:00 - Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i renklerine baÄŸladÄ±

18.00 - Trabzonspor, Guilherme'yi KAP'a bildirdi...

18.00 -Â Fatih Tekke'nin yardÄ±mcÄ±sÄ± Yattara oldu

17.59 - BeÅŸiktaÅŸ, Kevin-Prince Boateng'i kiraladÄ±

17:00Â KasÄ±mpaÅŸa, Huddersfield formasÄ± giyen saÄŸ bek Florent Hadergjonaj'Ä± sezon sonuna kadar kiraladÄ±.

16:50 -Â Antalyaspor, geÃ§tiÄŸimiz sezon Sivasspor formasÄ± giyen Delvin N'Dinga'yÄ± kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

16:20 - BeÅŸiktaÅŸ, Ajdin Hasic ile 4.5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

16:12 BeÅŸiktaÅŸ Orkan Ã‡Ä±nar'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini feshettiÄŸini resmen aÃ§Ä±kladÄ±

15:55 -Â Sivasspor, sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Montpellier'de forma giyen 29 yaÅŸÄ±ndaki SÄ±rp forvet Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladÄ±.

15:50 - FenerbahÃ§e'de Allahyar Sayyadmanesh takÄ±ma geri dÃ¶ndÃ¼...

15:39 Trabzonspor, Messias ile 2,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸte KAP'a yapÄ±lan aÃ§Ä±klama;Â "Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkÄ± ÅŸirketimizde olmak Ã¼zere 2,5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

15:15Â Galatasaray'da kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan FransÄ±z orta saha Steven Nzonzi'nin sÃ¶zleÅŸmesi feshedildi.

14.49 Trabzonspor, BrezilyalÄ± savunmacÄ± Messias'la 2.5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± KAP'a bildirdi. AyrÄ±ca bordo mavili ekip Da Costa ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± KAP'a bildirdi.Â

14.36Â FenerbahÃ§e, DanimarkalÄ± defans oyuncusu Mathias Zankaâ€™yÄ± sezon sonuna kadar Fortuna DÃ¼sseldorfâ€™a kiraladÄ±.

14:10 - BeÅŸiktaÅŸ, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralamak iÃ§in giriÅŸimlere baÅŸladÄ±

13:50 - Ä°stanbulspor, FenerbahÃ§e'den kaleci Abdullah YiÄŸiter'i renklerine baÄŸladÄ±.

13:30 - Rangers, Gherghe Hagi'nin oÄŸlu Ianis Hagi'yi transfer ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

12:09 BeÅŸiktaÅŸ, 18 yaÅŸÄ±ndaki Bosna Hersekli Ajdin Hasic ile 4 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±.

12.06Â Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶r RÄ±za Ã‡alÄ±mbay; Yatabare ve Kone'nin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir dÃ¶nem GenÃ§lerbirliÄŸi'nde forma giyen Petar Skuletic ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

11:17 Saba Lobjanidze AnkaragÃ¼cÃ¼'nde...

Danimarka Ligi ekibi Randers, oyuncusuÂ Saba Lobjanidze'nin AnkaragÃ¼cÃ¼'ne transfer olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

11:10 FenerbahÃ§eliÂ Yusuf Mert TunÃ§, Varzimâ€™de

FenerbahÃ§e'nin genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± adayÄ± Yusuf Mert TunÃ§, Portekiz 2. Lig ekibi Varzimâ€™e transfer oldu. 3.5 yÄ±llÄ±k kontrat imzalanacak. Bonservisinin %50â€™si FenerbahÃ§eâ€™de %50â€™si Varzimâ€™de olacak.Â Geri alma maddesi: 350.000â‚¬ FenerbahÃ§e transfer bedeli alamayacak. (YaÄŸÄ±z SabuncuoÄŸlu - Haber Global)

09:50 - Ã‡aykur Rizespor Alberk KoÃ§'la anlaÅŸtÄ±

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± KazÄ±m HÃ¼rol Taklak, altyapÄ±dan yetiÅŸen Alberk KoÃ§'un SÃ¼per Lig temsilcisi Ã‡aykurRizespor'la anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AltyapÄ±ya desteklerimizi devam ettirerek bu ÅŸekilde oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plere gÃ¶ndermek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." dedi.

08.00 - Da Costa imza iÃ§in Trabzon'a geldi

Trabzonsporâ€™un prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±ÄŸÄ± 33 yaÅŸÄ±ndaki stoper Manuel da Costa Trabzonâ€™a geldi. Bu sabah saat 08.00â€™de Trabzonâ€™a gelen 33 yaÅŸÄ±ndaki FaslÄ± oyuncunun saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan yapÄ±lacak son gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± transferine resmiyet kazandÄ±rÄ±lmasÄ± bekleniyor.

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Â - Trabzonspor, adÄ± bir dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'la da anÄ±lan Yeni Malatyaspor'un BrezilyalÄ± futbolcusu Guilherme ile anlaÅŸtÄ±. Malatyaspor'da kiralÄ±k oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor. Guilherme, bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± 26 resmi karÅŸÄ±laÅŸmada 7 gol atarken 6 da asist yaptÄ±.

- Ã‡aykur Rizespor, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'dan Alberk KoÃ§'la anlaÅŸmaya vardÄ±. Ege temsilcisinin BaÅŸkanÄ±Â KazÄ±m HÃ¼rol Taklak transferi aÃ§Ä±klayÄ±p "AltyapÄ±ya desteklerimizi devam ettirerek bu ÅŸekilde oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plere gÃ¶ndermek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z." dedi.

- TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu, Altay altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen HÃ¼samettin Yener'i transfer etti.

Gaziantep FK'lÄ± Segbefia, Altay'a imza attÄ±

- TFF 1. Lig ekibi Altay, Gaziantep FK'den Togolu Kossi Prince Segbefia, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'ten Abdulhamit YÄ±ldÄ±z ve Sakaryaspor'dan Yaser HacÄ±mustafaoÄŸlu ile 1,5 yÄ±llÄ±k, Nijerya'nÄ±n Akwa United takÄ±mÄ±ndan Aniekeme Okon ile de 2,5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.

- Medipol BaÅŸakÅŸehir'de istediÄŸi forma ÅŸansÄ±nÄ± bulamayan Robinho'nun, sportif direktÃ¶r SelÃ§uk ErdoÄŸan'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve YeÅŸil BeyazlÄ±lar'la sÃ¶zleÅŸme imzalamaya yakÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

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