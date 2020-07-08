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08.07.2020 - 13:59 | | Asist Analiz

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’ta Mohamed Elneny krizi!

Beşiktaş’la sözleşmesi bittiği için kalan haftalarda ekstra para isteyen Elneny'nin, isteği kabul olmayınca Kayserispor maçından önce 2 gün antrenmana çıkmadığı öğrenildi.

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Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor’un konuğu olan Beşiktaş, deplasmanda 3-1 yenilerek ağır bir yara almıştı. Müsabaka boyunca orta sahada varlığını gösteremeyen Mohamed Elneny’nin performansı, oldukça eleştirilmişti. Bu kötü performansın nedenine, Asist Analiz ulaştı!

Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’ta Mohamed Elneny krizi

ELNENY KRİZİ

Asist Analiz'in özel haberine göre Beşiktaş’la olan kiralık sözleşmesi bittiği halde ligin bitimine kadar siyah-beyazlılarda futboluna devam eden Mısırlı futbolcunun, yönetimden kalan maçlar için ekstra para istediği; ancak idarecilerin bu fikre soğuk yanıt verdiği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin yeni kararını bekleyen Elneny’nin, Kayserispor maçı öncesinde 2 gün antrenmanlara çıkmadığı ortaya çıktı!

Antrenmana çıkmayan Mısırlı futbolcunun bu tavrı hem yönetimi hem de teknik patron Sergen Yalçın’ı oldukça etkiledi. Buna rağmen Kayserispor deplasmanında ilk 11 de çıkan ve 90 dakika oynayan Elneny, etkisiz bir performans gösterdi.

27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’taki geleceğine yönelik karar almak isteyen yöneticiler, Mısırlı futbolcunun sık sık arıza çıkarmasından ötürü henüz nihai bir karar almadı.

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