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20.09.2020 - 12:58 | | Haber Global

Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Eduardo Salvio hamlesi

Beşiktaş, Boca Juniors'ta forma giyen sağ kanat oyuncusu Eduardo Salvio için kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaş'tan Eduardo Salvio hamlesi
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TyC Sports muhabiri Martin Arevalo'nun haberine göre, Beşiktaş, Boca Juniors'a Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulundu.

Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz 7 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan süreçte Sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.

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Beşiktaş Transfer Haberleri | Beşiktaştan Eduardo Salvio hamlesi

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