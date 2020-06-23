Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz: Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım...

Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Siyah- Beyazlı formayla bu sezon 22 maçta 13 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek formunun zirvesinde olduğunu göstermişti.

Sezon başında Serie A ekibi Lecce’nin transfer etmek için uğraştığı ancak hedefine ulaşamadığı 34 yaşındaki yıldıza bu transfer dönemi öncesinde de İtalyan kulüplerinin ilgisi olduğu bildirildi. Menaceri aracılığıyla iki Çizme ekibinden transfer teklifi alan kaptan Burak Yılmaz’ın, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdiği öğrenildi. Temsilcisiyle geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapan ve teklifler konusunu görüşen tecrübeli forvetin, “Teklifte bulunan kulüplere teşekkür edelim. Futbolu, kaptanı ve kongre üyesi olduğum Beşiktaş’ta bırakacağım” sözlerini sarf etti.

Babası Fikret Yılmaz da forma giymişti...

2006-08 sezonlarının ardından Siyah-Beyazlı renklere 2018’in ara transfer döneminde geri dönen Burak Yılmaz, geçen hafta Denizlispor’la deplasmanda oynanan maç öncesinde kulübün kongre üyeliğine kabul edilmişti. Babası Fikret Yılmaz gibi Beşiktaş forması giydiği için gururlu olduğunu belirten Burak’a, üyelik kartını kulübün konakladığı otelde bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi vermişti. Milli futbolcu, sonrasında çıktığı Denizlispor karşılaşmasında 1 gol ve 2 asistle oynayıp 5-1’lik farklı zaferde büyük pay sahibi olmuştu.