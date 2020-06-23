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23.06.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül alkış topluyor!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül 35 yaşına gelmesine rağmen formu ve disipliniyle alkış topluyor

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CELAL UMUT EREN

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden Gökhan Gönül, 35 yaşına gelmesine rağmen performansıyla göz dolduruyor. İlerleyen yaşına karşın formu, fiziği ve disipliniyle örnek olan Gökhan, Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı son Denizlispor deplasmanında da golüyle parladı.

3 aylık pandemi arası olsa da fizik kondisyonunu koruyan tecrübeli sağ bek gençlere adeta taş çıkarıyor. Ancak esas dikkat çeken detay başarılı oyuncu iki büyük kulüp, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gündeminden inmiyor. Beşiktaş sözleşmesi biten Gökhan’ı kadroda tutmak istiyor, Fenerbahçe ise 5 yıl sonra geri dönmesini düşünüyor. Sarı-lacivertlilerde 5 yıldır sağ bekte 4 farklı isim geldi, Gökhan’ın yeri dolmadı. Beşiktaş da böyle bir ismi kaybetmek istemiyor.
Ayrıca iki kulübün düşüncesi, Gökhan Gönül’ün kendi formaları altında jübile yapması. Şu anda Türk futbolunda yerli olarak da Gökhan gibi bir sağ bek bulunmaması diğer göze çarpan detay.

Deneyimli yıldızın yıllardır ortaya koyduğu istikrar ve başarı da cabası. Gönül, 2007 yılından bu yana Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta 13 yıl geçirdi. Sarı-lacivertlilerde 9 yıl, siyah-beyazlılarda da 4 yıl forma giyen Gökhan, gururlu bir kariyeri arkasında bıraktı.

Beşiktaşta Gökhan Gönül alkış topluyor

Beşiktaşta Gökhan Gönül alkış topluyor

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