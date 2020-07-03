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03.07.2020 - 08:42 | | FOTOMAÇ

Beşiktaş transfer haberleri | Victor Moses, Beşiktaş'a önerildi

Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yollar ayrılan Moses Süper Lig'e geri dönebilir.

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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'a, menajerler sürekli oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak Inter'in bonservisini almamaya karar verdiği Victor Moses menajeri tarafından siyah-beyazlılara teklif edildi.

Beşiktaş transfer haberleri | Victor Moses, Beşiktaşa önerildi

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gelen ve bu sezon devre arasında Serie A'nın yolunu tutan Nijeryalı oyuncu için son kararı Sergen Yalçın'ın vereceği bildirildi. Chelsea'nin kadrosunda istemediği Moses'ın menajeri tarafından Beşiktaş'ın dışında birkaç farklı takıma daha önerildiği bildirildi.

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