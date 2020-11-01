BeÅŸiktaÅŸ - Yeni Malatyaspor: 1-0

SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ evindeÂYeni Malatyaspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mÃ¼sabakayÄ± BeÅŸiktaÅŸ 1-0 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n tek golÃ¼nÃ¼ 55. dakikada Larin kaydetti. GolÃ¼n asistiniÂ Ghezzal yaptÄ±.

Bu sonuÃ§la BeÅŸiktaÅŸ puanÄ±nÄ± 10'a yÃ¼kseltti ve 8. sÄ±rada yer aldÄ±. Yeni Malatya ise 8 puanla 11. sÄ±rada yer aldÄ±.

Â

Ä°LK 11'LER

BeÅŸiktaÅŸ:Â Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, OÄŸuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatya: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Acquah, Ahmed, Cueva, Tetteh, Kubilay.

Â

MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR (Ä°LK YARI)

16. dakikada soldan ceza sahasÄ±na giren Larin'in vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak az farkla auta gitti.

24. dakikada Dorukhan TokÃ¶z'Ã¼n saÄŸdan ortaladÄ±ÄŸÄ± topa altÄ±pas Ã¶nÃ¼nde Aboubakar vurdu ancak araya giren savunmaya Ã§arpan meÅŸin yuvarlak kornere gitti.Â

25. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§inde topu Ã¶nÃ¼nde bulan Aboubakar'Ä±n sert ÅŸutunda kaleci Abdulsamed Damlu meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± bacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan kaÃ§Ä±rdÄ± ancak topun Ã§izgiyi geÃ§mesine izin vermedi.Â

29. dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen BeÅŸiktaÅŸ ataÄŸÄ±nda Aboubakar'Ä±n pasÄ± sonrasÄ± saÄŸdan ceza sahasÄ±na giren Ghezzal'Ä±n vuruÅŸunda meÅŸin yuvarlak uzak direÄŸin yanÄ±ndan auta gitti.Â

MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z sona erdi.

MAÃ‡TAN NOTLAR

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda Yeni Malatyaspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmaya geÃ§en haftaya gÃ¶re tek deÄŸiÅŸiklikle Ã§Ä±ktÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sergen YalÃ§Ä±n, Yukatel Denizlispor ile oynanan maÃ§ta kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen Josef de Souza'nÄ±n yerine OÄŸuzhan Ã–zyakup'a yer verdi.

BeÅŸiktaÅŸ'ta kalede yine Ersin DestanoÄŸlu gÃ¶rev alÄ±rken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluÅŸtu.Â

OÄŸuzhan'Ä±n yanÄ±nda Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrÄ±ca Rachid Ghezzal ve Dorukhan TokÃ¶z forma giydi. Cyle Larin'in hÃ¼cuma destek verdiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'ta Vincent Aboubakar da gol aradÄ±.

OÄŸuzhan Ã–zyakup 4 maÃ§ sonra ilk 11'de

Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nda ilk 11'de yer alan OÄŸuzhan Ã–zyakup, 4 karÅŸÄ±laÅŸma sonra bu ÅŸansÄ± yakaladÄ±.

Ligin ilk haftasÄ±ndaki Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±kan OÄŸuzhan, Ä°ttifak Holding Konyaspor mÃ¼cadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maÃ§Ä±nda kadroda yer alamayan OÄŸuzhan, GenÃ§lerbirliÄŸi ve Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda ise yedek soyunmasÄ±na raÄŸmen ÅŸans bulamadÄ±.

Mensah yedekler arasÄ±nda

Yeni tip koronavirÃ¼s test sonucu pozitif Ã§Ä±kan ve karantina sÃ¼reci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maÃ§Ä±n kadrosunda yer aldÄ±.Â

Mensah, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±na yedekler arasÄ±nda baÅŸladÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± ekipte Mensah'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, Necip Uysal, Adem Ljajic, RÄ±dvan YÄ±lmaz ve Kartal Kayra YÄ±lmaz yedek soyundu.

Siyah-beyazlÄ± takÄ±mda 4 eksik

BeÅŸiktaÅŸ'ta sakatlÄ±klarÄ± bulunan GÃ¶khan TÃ¶re, Ajdin Hasic ve Atakan Ãœner, Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±nda kadroda yer alamadÄ±.Â

HenÃ¼z hazÄ±r olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maÃ§ kadrosuna dahil edilmedi.Â Â

239 gÃ¼n sonra taraftar desteÄŸi

Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± locada yer alan taraftarlar da izledi.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulunun 'lig ve kupa mÃ¼sabakalarÄ±nda localarÄ±n yÃ¼zde 50 kapasitesi kadar seyirci alÄ±nmasÄ±' kararÄ± doÄŸrultusunda az sayÄ±daki siyah-beyazlÄ± taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takÄ±mlarÄ±na destek verme fÄ±rsatÄ± buldu.Â

BeÅŸiktaÅŸ, tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkileyen pandemi sÃ¼recinde 239 gÃ¼n sonra az da olsa taraftar desteÄŸini arkasÄ±na aldÄ±. Ligde son olarak geÃ§en sezonun 25. haftasÄ±nda MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta taraftarlarÄ±n Ã¶nÃ¼nde iÃ§ sahada maÃ§ oynayan siyah-beyazlÄ± ekip, federasyonun kararÄ± nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarÄ±ndaki bir iÃ§ saha maÃ§Ä±nÄ± taraftar desteÄŸinden yoksun oynamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± taraftarlar, maÃ§ Ã¶ncesi takÄ±mlarÄ±nÄ± tribÃ¼nlere Ã§aÄŸÄ±rarak destek verdi.Â

Vodafone Park tribÃ¼nlerine ayrÄ±ca TÃ¼rkiye ile Azerbaycan bayraklarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Ä°ki devlet tek millet" ve "GeÃ§miÅŸ olsun Ä°zmir" yazÄ±lÄ± pankartlar yer aldÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi vefat eden eski baÅŸbakanlardan Mesut YÄ±lmaz ve Ä°zmir'de meydana gelen depremde hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlar iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Â