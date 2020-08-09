Beşiktaş'a destek gecesinde 80 milyon TL'yi aşan bağış!

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, 80 milyon TL nakit bağış ve 156 bin SMS bağışı ile 360 bin tişört desteği topkandı.

Demirören Medya Grubu'nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler yer aldı.

Yılmaz Erdoğan’ın konukları arasında; Barış Murat Yağcı, ÇGH 2 Ekibi, Erkan Petekkaya, Hakan Altun, Hülya Avşar, İsmail Demirci, Mehmet Erdem, Onur Buldu, Ömür Gedik, Zafer Algöz bulundu.

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

Bütün sporseverlere güzel bir yayın diliyorum. Destekleri için Demirören Ailesi’ne ve gecenin yayınlanması adına büyük çaba harcayan Kanal D çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu gece bizim içi farklı ve önemli. Bu taşın altına elimizi hepimiz beraber koymalıyız. Bütün Beşiktaşlılardan ellerinden geldiğince bize destek olmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS aldık. Sayın Rahmi Koç'un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum.

"Başkan olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum"

"Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum."

Emre Gönlüşen unutulmadı

"Spor spikerimiz Emre Gönlüşen'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, ailesine sabır diliyorum"

Ahmet Nur Çebi, bugün hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen’in iki kızının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.





Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kardeşinin eşi Arzu Çebi, 1 milyon 903 bin TL bağışta bulundu. Tayfun Çebi de 1 milyon 903 bin TL bağışta bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na 500 bin TL bağışta bulundu.

Nevzat Demir: 2 Milyon TL

Cemil Kazancı: 2 milyon TL

Umut Tahir Güneş: 1 milyon TL

Hüseyin Yücel, 1 milyon 903 TL

Aykan Aydın: 1 milyon TL

Celal Aral: 1 milyon TL

Orçun Kundalı: 100 bin TL

Tevfik Yamantürk: 1 milyon 903 bin TL

SpaceX'te çalışan 10 Türk Uzay Mühendisi: 1 milyon 1903 TL

Evren Yazıcı: 100 bin TL

Salih Bezici: 500 bin TL

Burak Yakın: 1903 adet Beşiktaş logolu külçe altın

Eski TFF Başkanı Hüsnü Güreli kampanyaya 100 bin TL bağışta bulundu.

Nevzat Aydın kampanyaya 200 bin TL bağışladı

Hakan Poyraz: 200 bin TL

Anadolu Beşiktaşlılar Derneği: 100 bin TL

Mert Vardar: 100 bin TL

İsmail Ünal: 41 bin 903 TL

Storks Mücevher: 100 bin TL

Mustafa Balıkçıoğlu: 100 bin TL

İzmir Beşiktaşlılar Derneği: 50 bin TL

Sarp Apak: 20 Bin TL

Nuran Kaya: 100 bin TL

Haluk Levent: 150 bin TL

Şafak Mahmut Yazıcıoğlu: 100 bin TL

Barış Murat Yağcı'nın fan kulübü: 125 bin TL

Sare Çetinsaya: 500 bin TL

Hülya Avşar: 50 bin TL

Adnan Dalgakıran'ın babası: 1 milyon TL

Tuncay Saral: 260 bin TL

Başkan Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki diyalog

Sergen Yalçın: "Ali bey aradı. Daha önce iki dönüm arazi bağışlamış. Bu akşam için de 100 bin TL.



Ahmet Nur Çebi: "Doğru, çok kıymetli yer."

Sergen Yalçın: "Ne geliyorsa alıyor muyuz başkanım?"

Ahmet Nur Çebi: "Bırakma bırakma."

Yalçın: Benim IBAN’ı istedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gece boyunca telefon başında bağış topladı. Yalçın bir bağışçıyla yaptığı görüşmeyi esprili bir dille paylaşırken, “Konuştuğum kişi direkt benim IBAN’ı istedi, ayıp olur diye vermedim!” ifadelerini kullandı.

Futbolculardan açıklamalar

Necip Uysal: "Ben 17 senedir bu kulüpteyim. İyi zamanlar da gördüm, kötü zamanlar da. Taraftarlarımız iyi günde de, kötü günde de arkamızdaydı. Biz de gerekeni yaptık."



Dorukhan Toköz: “Herkese teşekkür ederiz. Taraftarımız bizi her zaman destekliyor. Biz de onlar için elimizden geleni yapacağız.”

Umut Nayir: "Beşiktaş için yüreği çarpan herkes bir araya geldi. Beşiktaş taraftarı ne yapacağını biliyor. En kötü günümüzde yanımızda oldu. Şimdi de oluyorlar”



Ersin Destanoğlu: “Böyle bir günde bize destek olunmasından dolayı mutluyuz. Herkesin desteğini bekliyoruz”

Alpay Çelebi: “Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz.”

Emre Bilgin: “Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür ediyorum”

Beşiktaş Yardım Kampanyası