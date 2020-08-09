Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a şampiyonluk sorusu!

Sergen Yalçın ve Hülya Avşar, Ödül Senin gecesi öncesi bir araya geldi ve renkli görüntüler oluştu.

"Parayı toplayacağız inşallah bu gece" diye Sergen Yalçın'a Hülya Avşar, "Biz parayı toplayacağız, sen de bizi şampiyon yapacak mısın?" dedi. Sergen Yalçın bunun üzerine "Biz Beşiktaş'a hayatımızı verdik." dedi.

Başkan Çebi ile Sergen Yalçın arasındaki diyalog

Öte yandan canlı yayın sırasında Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Telefon araması sonrası konuşmalarda;



Sergen Yalçın: "Ali bey aradı. Daha önce iki dönüm arazi bağışlamış. Bu akşam için de 100 bin TL.

Ahmet Nur Çebi: "Doğru, çok kıymetli yer."

Sergen Yalçın: "Ne geliyorsa alıyor muyuz başkanım?"

Ahmet Nur Çebi: "Bırakma bırakma."