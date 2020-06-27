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27.06.2020 - 11:52 | | Sabah

Beşiktaş'a kampanyadan 10 milyon TL gelir

Siyah-beyazlı yöneticiler ‘Bırakmam Seni’ kampanyasına destek verenlerin sayısının 280 bini bulduğunu ve kulübün kasasına şu ana kadar 10 milyon TL’ye yakın bir para girdiğini söyledi.

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Beşiktaş'a 'Bırakmam Seni' kampanyasından 10 milyon TL gelir... Dün gece en fazla destekte bulunan 11 kişiye forma hediye edilecek

Ekonomik darboğazdan kurtulmak için "Bırakmam Seni" kampanyasını uygulamaya geçiren Beşiktaş yönetimi şu ana dek gidişattan memnun.

Beşiktaşa kampanyadan 10 milyon TL gelir

Siyah-beyazlı yetkililer kampanyaya destek verenlerin sayısının 280 bine kadar geldiğini ve planlananla hayata geçenin beklentileri karşıladığını belirtti. Kulübün kampanya sürecinde çeşitli pazarlama faaliyetleri sonrası 10 milyon TL'ye yakın bir meblağı kasasına koyduğu ifade edildi. Ayrıca siyah-beyazlılar dün akşam 19.00 ila 23.00 arasında en fazla destekte bulunan ilk 11 taraftara, takımın Konyaspor maçında giydiği formaları hediye edeceğini açıkladı.

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