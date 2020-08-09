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09.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de

Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına destek gecesi bugün düzenlenecek. Vodafone Park’ta gerçekleşecek anlamlı organizasyon, saat 22.00’den itibaren Kanal D’den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de
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Beşiktaş’ta günlerdir heyecanla beklenen ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasına destek gecesi bugün düzenlenecek. Siyah-beyazlı kulübe gönül verenlerin maddi desteklerine başvurulacak anlamlı organizasyon Vodafone Park’ta gerçekleşecek ve saat 22.00’den itibaren Kanal D’den naklen yayınlanacak.
Beşiktaşlı ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ekibi ile birlikte sunacağı geceye taraftarlar SMS’leri ile katkıda bulunabilecek. Statta canlı yayın için özel hazırlanan tribünde Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın ile tüm branşlarda Beşiktaş forması giymiş eski ve faal sporcular ile antrenörler yer alacak.
Gecede Yılmaz Erdoğan’ın pek çok sürpriz konuğu da olacak. Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi ile sahne alacak olan Erdoğan’ın konukları arasında; Hülya Avşar, Zafer Algöz, Mehmet Erdem, Hakan Altun, Ömür Gedik ve Barış Murat Yağcı gibi isimler bulunuyor.
Gecede, ‘Bırakmam Seni’ kampanya filminde yer alan sporcuların isimlerinin basılı olduğu ‘Kampanya Hatıra Tişörtü’ satışa sunulacak. 100 adet üstü toplu alım yapan kişi ve kurumlar canlı yayına bağlanacak.

Beşiktaşın ‘Bırakmam Seni’ gecesi saat 22.00’de Kanal D’de

Beşiktaş Yardım Kampanyası

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