MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!
10.01.2021 - 17:46 |

Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Sistem9 Yeşilyurt karşısında alınan mağlubiyetten sonra küme düştü.

Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 23. mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş'ın, normal sezonun bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Sistem9 Yeşilyurt ise 11. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, Burcu Yönder, İrem Nilşat Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı)

Setler: 21-25, 13-25, 18-25

Süre: 26, 21, 25 (72 dakika)

Beşiktaşın küme düşmesi kesinleşti

Konyaspor cephesi ağır zeminden şikayetçi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta tur atladı!
    Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta tur atladı!
  2. Dan Petrescu resmen açıklandı
    Dan Petrescu resmen açıklandı
  3. Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!
    Beşiktaş'ın küme düşmesi kesinleşti!
  4. 'Bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi'
    'Bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi'
  5. Gençlerbirliği'nden Übeyd Adıyaman'a destek
    Gençlerbirliği'nden Übeyd Adıyaman'a destek



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifa etti

Son dakika - Göztepe’de İlhan Palut istifa etti

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor maçı kadrosu belli oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet