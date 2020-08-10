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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın "Ödül Senin" gecesinde Emre Gönlüşen için anlamı hareket!
10.08.2020 - 01:10 |

Beşiktaş'ın "Ödül Senin" gecesinde Emre Gönlüşen için anlamı hareket!

Beşiktaş'ın bağış kampanyası için Kanal D ekranlarında düzenlenen "Ödül Senin" gecesinde hayatını kaybeden Emre Gönlüşen unutulmadı. Gönlüşen'in iki kızın eğitim masrafları üstlenildi.

Beşiktaş'ın "Ödül Senin" gecesinde Emre Gönlüşen için anlamı hareket!
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Siyah beyazlı kulüp, "Bırakmam Seni" sloganıyla bağış kampanyası başlatmıştı. Bağış kampanyası için Kanal D ekranlarında "Ödül Senin" gecesi düzenlendi. Bu önemli gecede çok anlamlı bir hareket gerçekleşti. Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen unutulmadı.

Ahmet Nur Çebi, Emre Gönlüşen’in iki kızının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.

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