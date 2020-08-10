Beşiktaş'ın "Ödül Senin" gecesinde Emre Gönlüşen için anlamı hareket!

Siyah beyazlı kulüp, "Bırakmam Seni" sloganıyla bağış kampanyası başlatmıştı. Bağış kampanyası için Kanal D ekranlarında "Ödül Senin" gecesi düzenlendi. Bu önemli gecede çok anlamlı bir hareket gerçekleşti. Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen unutulmadı.

Ahmet Nur Çebi, Emre Gönlüşen’in iki kızının Beşiktaş Koleji’nde okutulacağını açıkladı.

Beşiktaş Yardım Kampanyası



