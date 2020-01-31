31.01.2020 - 15:53 | | İSTANBUL (AA)
Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere 300 bin lira yardım
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.
Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.
Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.