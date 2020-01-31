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31.01.2020 - 15:53 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere 300 bin lira yardım

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere 300 bin lira yardım

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.

 

 

 

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