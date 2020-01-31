Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere 300 bin lira yardım

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.