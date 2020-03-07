Beşiktaşlı kadın futbolcular ‘Bizim rakibimiz eşitsizlik’

ONUR DİNÇER

Vodafone-Beşiktaş iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlenecek Vodafone Kupası bugün gerçekleştirilecek. Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımlarının karşı karşıya geleceği karşılaşma, Vodafone Park’ta saat 17.00’de başlayacak.

Dev buluşma öncesinde Beşiktaş takımının yıldız futbolcuları Milliyet’in sorularını yanıtladı. İspanyol ekibiyle yapacakları maç öncesi büyük bir heyecan yaşadıklarını belirten oyuncular, taraftarları tribüne davet ederken, kadın futbolunun içinde bulunduğu durum ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de düşüncelerini paylaştı.



Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki ABD’li futbolcusu Jessica Çarmıklı, “Bir kadın takımı ilk kez Vodafone Park’ta maça çıkıyor, bu da bizi heyecanlandırıyor. 8 Mart’a büyük bir önem atfetmek çok doğru değil. Çünkü bir günün değil, her günün kadın günü olması lazım. Hâlâ eşitsizlik var, o yüzden bunu göstermemiz gerekiyor. Kadınlar artık her yerde eşit olmalı. Biz de futbolda buradaki eşitsizliği gidermek adına uğraşıyoruz. Aslında kadın voleybolu ve basketboluna göre işimiz daha zor çünkü kadın futbolundaki eşitsizlik sürüyor. Futbolseverler de tribüne gelerek bu mücadelemize katkı sunsunlar” dedi.



‘Ayrı bir heyecan’

Takımın deneyimli isimlerinden Didem Karagenç, “Biz de bir gün billboardlarda afişlerimizin olabileceğini, reklam filmlerimizin oynayabileceğini hayal ederdik. Beşiktaş taraftarına karşı oynayacak olmak büyük heyecan veriyor. Atletico Madrid gibi bir takıma karşı kadınlar günü özelinde oynamak da ayrı bir heyecan. Tüm futbolseverleri maça davet ediyoruz. İki takıma da destek versinler. Biz kadınları temsil ediyoruz, sonuç hiç önemli değil. Ülkemizdeki kadın cinayetleri, tecavüzler ve çok fazla şiddet var. Bu durum bizi fazlasıyla üzüyor. Yaptıklarımızla biz de kadınların bu mücadelesine destek veriyoruz” diye konuştu.







‘Hayalimizdi’

Beşiktaş’ın en golcü isimlerinden Başak Gündoğdu ise “Kadın futbolu hem dünyada hem Türkiye’de büyük gelişim gösterdi. Bundan 10 yıl öncesiyle hiç alakası kalmadı. Zaten son Dünya Kupası’na gösterilen büyük ilgi bunun kanıtı. Ülkemizde de bu ilginin artmakta olduğuna tanık oluyoruz. Biz de o seviyelere yaklaşıyoruz. Dolu tribünlere oynamak bizim hayalimizdi. 5 bin kişiyle bile inanılmaz coşkulu oynayan bir takım olduğumuz için, 25-30 binleri düşünemiyorum bile” yorumunu yaptı.



‘Sosyal bir görev’

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Esra Erol da sosyal bir misyon üstlendiklerinin altını çizdi. Erol, “Cinsiyetçi önyargıları kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı olarak, sosyal bir misyon da üstlendik. Herkese kadınların güçlü olduğunu ve futbol oynayabileceğini göstermek istiyoruz. Vodafone’un futbolda ‘Ben varım’ diyen kadın oyuncuları desteklemesi çok değerli” ifadelerini kullandı.

‘Milli’ mesaj

Beşiktaş’ın ABD asıllı oyuncusu Jessica, Türkiye forması giyebileceğini aktardı. Deneyimli futbolcu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldım. Türkiye A Milli Takımı’nda forma giymek istiyorum. Bu benim hedeflerimden bir tanesi. Bunun için iyi bir performans sergilemem gerekiyor. Yetkililer de o zaman beni milli takıma davet ederler” dedi.

Kadınların futbol gösterisi ücretsiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Beşiktaş ile Vodafone’un birlikte düzenlediği Vodafone Kupası’nda stada girişler ücretsiz olacak. Vodafone ayrıca maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak. Mücadele Vodafone TV’den de canlı yayımlanacak. Maçın ücretsiz biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek. Bu arada, Beşiktaş iş birliğiyle Türkiye’de kadın futbolu yetenek taraması yapmayı planlayan Vodafone, kendi bünyesinde de bir kadın futbol takımı kurarak İstanbul Kupası’na katılacak.

‘Madalyamız müzemizde’

Vodafone Kupası adıyla düzenlenen organizasyonun tanıtımı için Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin Aksoy ve Meltem Bakiler Şahin ile siyah-beyazlı ekibin kaptanı Esra Erol’un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Başkan Çebi, Beşiktaş ile Atletico Madrid’in kadın futbol takımları arasında keyifli bir maçın oynanacağını belirterek, “Beşiktaş’ın kadın futbol takımı var. Bu konuda da öncü bir kulübüz. Olimpiyatlara ilk kadın sporcu gönderen kulüp Beşiktaş’tır. Onur madalyasını müzemizde gururla taşıyoruz” dedi. Vodafone’un önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri bağış kampanyasına destek vereceğini de aktaran Çebi, “Vodafone ile iş birliğimiz olacak. Bu işin operasyonel tarafında beraber yürüyeceğiz” diye konuştu.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ise “Beşiktaş ile bu kez kadın futbolu için güçlerimizi birleştiriyoruz. Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Futbol erkek işidir demek yanlış. Kadınlar da en az erkekler kadar iyi futbol oynayabilir. Vodafone Kupası’nda bunu hep birlikte göreceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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