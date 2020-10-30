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30.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta akademi toplantısı

Beşiktaş'ta Futbol Akademisi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. . Yalçın'ın toplantıda akademideki çalışmalar hakkında Mehmet Ekşi ve Fırat Fidan'la görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Beşiktaş'ta akademi toplantısı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan yönetiminde, Futbol Akademi profesyonellerinin de katıldığı koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Yalçın'ın toplantıda akademideki çalışmalar hakkında Mehmet Ekşi ve Fırat Fidan'la görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Beşiktaşta akademi toplantısı

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