Beşiktaş'ta Atiba idmana çıktı!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda pas çalışamasıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan üç takımlı turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Sözleşmesi yenilenen Atiba Hutchinson'ın da çalışmada yer aldığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarını izinli geçirdikten sonra 17 Ağustos Pazartesi günü çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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