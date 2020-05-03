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03.05.2020 - 10:10 | | TAKVİM

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı!

Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oldu. Avrupa'nın devlerini peşine takan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün, siyah-beyazlı ekibin kapısından döndüğü öğrenildi. Fikret Orman döneminde Feyenoord ile masaya oturulurken, Hollanda ekibinin istediği 1.5 milyon euro fazla bulunduğu için transferden vazgeçildiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı!

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü pişmanlığı yaşanıyor... Fikret Orman döneminde genç oyuncu için Feyenoord'la masaya oturan ancak Hollanda kulübünün 1.5 milyon Euro istemesi nedeniyle bu transferden vazgeçen Beşiktaş çok önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

19 yaşındaki futbolcu için Avrupa devleri sıraya girerken bonservisi için 20 milyon euro telaffuz ediliyor. Son olarak Arsenal'in bu oyuncu için ciddi bir adım attığı öne sürüldü. Ayrıca Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta da genç yıldızı listesine aldı.

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Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen genç yıldız Feyenoord'da bu sezon 35 resmi maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi. Takımın vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Orkun alınmadığı için eski yönetimi suçladığı öğrenildi. Genç oyuncunun Beşiktaş'ta olmaması böylece çok önemli bir maddi gelir kapısını da kapattı.

Beşiktaşta Orkun Kökçü pişmanlığı

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