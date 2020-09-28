Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi
28.09.2020 - 14:18 | | DHA

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi
ABONE OL

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan koşular ve stretching çalışması ile günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. 5’e 2 çalışması, kondisyon koşuları ve 1’e 1 mücadelenin yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bu arada, teknik direktör Sergen Yalçın çift kale maçta yeşil takımda yer aldı.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 30 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından spor yazarlarının görüşleri!

Maç listesini görmek için buraya tıklayın!" target="_blank" rel="box noopener noreferrer">Milliyet

Sergen Yalçın imza töreni

    Gala Caldirola kızı Luz Elif'e bacak arası gol attı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
      Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
    2. Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi
      Mainz 05, teknik direktör Achim Beierlorzer'in görevine son verdi
    3. Son dakika | Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
      Son dakika | Eskişehirspor'da Mustafa Özer ile yollar ayrıldı
    4. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi
      Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sahaya indi
    5. La Liga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta!
      La Liga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor

    Fenerbahçe'de derbinin üzüntüsü yaşanıyor

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Bursaspor'dan ayrılan Kubilay için taraftar lokma döktürdü

    Bursaspor'dan ayrılan Kubilay için taraftar lokma döktürdü

    Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır

    Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır

    Sıradaki Haber