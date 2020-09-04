Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Elneny itirafı!

Sivasspor ile oynanan The Land of Legends Cup maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın söyledikleri, doğal olarak kafaları karıştırdı. Kendi kafasında kırk tilkiyi, birbirlerinin kuyruklarına değdirmeden gezdiren Yalçın, acaba ne demek istedi? Yönetime mi yoksa başka yerlere mi mesaj veriyordu?

Hiç kuşkusuz benim tanıdığım Sergen Yalçın, kolay kolay pes eden bir karakter değildir. Aksine bu teslimiyetçi olmayan karakterini, sahaya yansıtmaya çalışan bir futbol adamı. Diyeceksiniz ki “O zaman PAOK maçında neden sahada daha oyunun ilk dakikalarında teslim olmuş bir Beşiktaş vardı?”

Doğru soruya ne diyebiliriz ki? Elbette Beşiktaş’ın, PAOK maçındaki oyunundan dolayı idari ve teknik anlamda eleştiriler olacak. Bu seviyede bir takımın bahane kaldırması mümkün değil, fakat işin eksi taraflarına bakacak olursak, Sergen Yalçın bu maçtan sonra yönetime çok dert yanmış. Maç sonrasındaki “Transferler yetişmedi” yönündeki ifadelerin, yönetime yönelik olmadığını da dile getirmiş. Sadece durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu özetlemek için bu şekilde konuştuğunu aktarmış.

Sergen Yalçın zaten önümüzdeki hafta düzenleyeceği basın toplantısında bu duruma da netlik kazandıracak. Yalçın ayrıca PAOK karşılaşması öncesinde hazırlık maçı oynanmamasının sebeplerini ise bazı oyuncuların sakatlanma riski taşıdığını ve böylesine bir hazırlık maçından sonra PAOK karşısında sahaya sürecek 11 bile bulamayacağını yakın çevresine söylemiş. Ve en önemlisi, Sergen hocanın en çok dert yandığı konuların başında ise Mohamed Elneny gibi bir oyuncunun yokluğu geliyormuş. Bu durumun zorluğunu PAOK maçında bariz şekilde yaşadığını da yönetimle paylaşmış.

İçini dökecek

Sergen Yalçın hem sahadaki kötü oyunu hem de maçtan sonraki açıklamalarını kullanarak, yönetimle teknik heyetin arasını açmak isteyenlerden de bir hayli şikayetçiymiş. Ayrıca Sivasspor ile oynanan hazırlık maçından sonra söylediği gibi, “Bizden çekinenler var. Yoksa tek maç üzerinden bu kadar belaltı eleştiri olmazdı. Yeni sezonda tek yürek olmaktan başka çaremiz yok” demiş ve kadrodaki eksikler tamamlandıkça taşların hızla yerine oturacağını ifade etmiş.

Özetle Teknik Direktör Sergen Yalçın pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında hem camiayı bütünleştirmeye yönelik ifadeler kullanacak hem de hakkındaki eleştirilere yanıt verecek. Yaşanan sıkıntıların altını çizerek, çözüm yollarını da açık yüreklilikle paylaşacak.