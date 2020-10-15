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15.10.2020 - 08:54 |

Beşiktaş'ta Welinton'un şaşırtan istatistiği

Siyah-beyazlıların yeni transferi Welinton'un performansı kafa karıştıracak türden. Beşiktaş’ın 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi Welinton sert eleştirilere maruz kalsa da saha içindeki istatistikleriyle rakiplerini geride bıraktı.

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Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla ne 'çok iyi' ne de 'çok kötü' denilemeyen Brezilyalı stoper sert eleştiriler almış olsa da, saha içi istatistikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Welington (318), Başakşehirli Epureanu'dan (337) sonra en fazla pas yapan isim olurken, aynı şekilde Moldovalı oyuncudan (272) sonra en faza başarılı pas yapan isim (271) olmayı başardı.

Beşiktaş'ın en fazla top uzaklaştıran ismi olan Wellington (5) aynı zamanda en fazla şut engelleyen isim (5) olarak da dikkat çekiyor.

Ancak Brezilyalı oyuncu, en fazla top çalan 8'inci oyuncu olurken, sadece 1 top kapmasıyla dikkat çekiyor.

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Beşiktaşta Welintonun şaşırtan istatistiği

Maç Özeti | Fenerbahçe Beko 77-78 CSKA Moskova
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