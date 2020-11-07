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07.11.2020 - 19:13 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'tan hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'ya tepki!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiÄŸi maÃ§Ä± yÃ¶neten hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'ya tepki gÃ¶sterdi.Â

BeÅŸiktaÅŸ'tan hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'ya tepki!
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BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, futbol takÄ±mÄ±nÄ±n Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiÄŸi maÃ§Ä± yÃ¶neten hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'ya tepki gÃ¶sterdi.Â 

KulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±nda yapÄ±lan ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiÄŸi paylaÅŸÄ±mda, "UÄŸurlu mu, uÄŸursuz mu? KasÄ±t VAR mÄ±, yok mu? Hakem mi deÄŸil mi?" ifadelerine yer verildi.

PaylaÅŸÄ±mda Gaziantep FK ile oynanan maÃ§Ä±n yanÄ± sÄ±ra SÃ¼per Lig'de yapÄ±lan baÅŸka karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de yer verildi.

BeÅŸiktaÅŸtan hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurluya tepki

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