BeÅŸiktaÅŸ'tan hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'ya tepki!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, futbol takÄ±mÄ±nÄ±n Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiÄŸi maÃ§Ä± yÃ¶neten hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'ya tepki gÃ¶sterdi.Â

KulÃ¼bÃ¼n Twitter hesabÄ±nda yapÄ±lan ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiÄŸi paylaÅŸÄ±mda, "UÄŸurlu mu, uÄŸursuz mu? KasÄ±t VAR mÄ±, yok mu? Hakem mi deÄŸil mi?" ifadelerine yer verildi.

PaylaÅŸÄ±mda Gaziantep FK ile oynanan maÃ§Ä±n yanÄ± sÄ±ra SÃ¼per Lig'de yapÄ±lan baÅŸka karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de yer verildi.