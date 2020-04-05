Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Beşiktaş Kulübü, Ahmet Nur Çebi'nin imzasıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL bağışta bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması şu şekilde;

"Değerli Beşiktaşlılar, bildiğiniz üzere tüm dünya yaklaşık üç aydır Covid-19 salgınıyla topyekûn mücadele halinde. Yarattığı sağlık sorunlarının yanı sıra küresel çapta ekonomik dengeleri alt üst eden bu salgın, ülkemizde de hayatın normal seyrini değiştirdi."

"Kepenk kapatmak zorunda kalan esnaflarımız, işinde belirsizlik yaşayan vatandaşlarımız oldu. Elbette ki spor endüstrisi de bundan nasibini aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı yürekten desteklediğimizi belirtmiştik. Bu bağışımızı, kulübümüze maddi bir yük yansıtmayacak şekilde, kaptanlarımızın önderliğinde bir araya gelen futbolcularımızın katkıları ve yönetim kurulu üyelerimizin de destekleriyle 1 milyon 903 bin Türk Lirası olarak belirledik. Ayrıca Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarımızda 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu' adı altında bizler için bu dönemde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evlatları için eğitim bursu vermeyi kararlaştırdık. Halkın takımı olarak devletimiz ve milletimiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak koronavirüs ile mücadelede, çalışanlarımızı mağdur etmemek de en büyük görevlerimizden biri. Mazbatayı aldığımız günden bu yana geçen 5 aylık süreçte, kulübümüzün tüm gelirleri temlik altında olmasına ve her gün geçmişten gelen ödemelerin karşımıza çıkmasına karşın personelimize beraber çalıştığımız süre içerisindeki tüm ödemelerimizi yaptık. Kulübümüzün çatısı altında, özveri içerisinde görev yapan personellerimizin, geçmişte görev yapmış olan yönetim kurulunun döneminden kalan alacakları bulunuyor. Biz, çalışanlarımızın geçmişten kalan ödemelerini de temin etmek için gecemizi gündüzümüze katarak onların bu mağduriyetlerini gidermek adına kalıcı çözümler aramaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi, görevde olduğumuz süre zarfında her şeyi şeffaflıkla taraftarlarımıza anlatacak, sporcularımıza ve personelimize maddi ve manevi açıdan sorumluluklarımızı yerine getirmek adına büyük bir gayret içerisinde olacağız. Aynı zamanda vatani görevlerimizi de ön saflarda ifa edeceğiz. Beşiktaş, hem içeride hem dışarıda bir sarsılmaz bir bütündür. Büyük bir ailedir. Sevgi ve saygılarımla..."