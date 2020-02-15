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15.02.2020 - 23:56 |

Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

 Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral 

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Açelya Özman, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık, (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, (Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Pınar Atasever

Setler: 10-25, 16-25, 18-25 

Süre: 58 dakika (15, 22, 21)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas - VakıfBank: 0-3

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