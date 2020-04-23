Amatörler ve Seba’nın hayali

FC’nin açılımı; Football Club, dilimize çevirirsek ‘Futbol Kulübü’...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın amatör şubelerle ilgili sözlerine tepki geldi... Albayrak, asla politik değildir, içinden ne geçiyorsa, diline yansıtır, iyi niyetledir. Yani buna kalkıp, ‘kriz’ demek yanlış olur... Bu bir düşüncedir, olur veya olmaz. Ancak Albayrak, gelecekteki tehlikelere işaret ediyor, bilesiniz. Yönetim olarak oturursunuz, Albayrak’ın bana göre olumlu düşüncesini masaya yatırırsınız.

CNN Türk’e konuk olan Albayrak’ın, “Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Aksi taktirde kapıya kilit vururuz” sözleri beni zaman tüneline götürdü, Efsane Başkan Süleyman abiyi (Seba) anımsattı. 90’lı yıllarda, rahmetli Seba ile dost masaları kurulurdu, sohbetler ederdik.

Tepkilerden çekindi

Bir gün kulüp binasındaki sohbette konu döndü, dolaştı, amatör şubelere geldi. Şu anda 12 amatör şubesiyle Beşiktaş kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor. Buna dört de takım sporunu ilave edersek, 16 olur. Avrupa’nın büyük futbol takımlarının bu kadar amatör branşı var mı, yok... Örneğin Barcelona, sadece basket takımı var. Dememiz o ki hemen hemen bütün kulüplerin başında ‘FC’ yazar... Süleyman abinin de o yıllarda en büyük hayali ‘FC’ Beşiktaş idi... Ne var ki, tepkilerden çekindi, bu hayalini gerçekleştiremedi...

Valla kişisel olarak Süleyman abinin bu düşüncesi çok mantıklı gelmişti ve köşeme de taşımıştım, destek de vermiştim... Bu desteğim sakın ola yanlış anlaşılmasın, amatör sporlara asla karşı değilim, olması gerekir. Ancaak, birçok branşın getirisinden çok götürüsü olduğunu da unutmayalım... Böylesi branşları bünyenizde bulundurmanın avantajları elbette var, dernek statüsündeler. Ama gelirlerine baktığınız zaman sıfıra, sıfır!

‘Kapatın’ demiyoruz

Onun içindir ki, Abdurrahim Albayrak’ın düşüncesini yermek yerine, oturup düşünmekte yarar var. Süleyman abi geleceği gören bir liderdi, o branşların her geçen gün sıkıntı yaratacağını taa o günlerde görmüştü, hayata geçiremedi. Biz ‘kapatın’ demiyoruz, sponsorları devreye sokun, bu ağır yükten kurtulun, doğrusu da budur.

İbreyi günümüze çevirecek olursak, olağanüstü bir virüs salgınıyla dünya boğuşuyor. Birçok alanda olduğu gibi kulüplerin ekonomisi de dibe vurdu, dibe... İşin özeti Albayrak’ın gündeme getirdiği bu fikir bence tartışmaya değer.

Orta yol bulunur

Uzmanlık alanım Beşiktaş’ın fotoğrafı ekonomik anlamda siyah ötesi! Yönetim kanadı, futbolculardan indirim istiyor, ne dönen var, ne de olumlu yanıt veren! Ay sonuna kadar tüm kulüpler UEFA’ya ‘borçsuzluk’ belgelerini vermek zorunda... Ne var ki UEFA, finansal fair-play ve ekonomik kriterler konusuna virüs salgınını göz önünde bulundurarak esneklik getirdi, doğru da yaptı.

Beşiktaş’ta uzun süredir futbolcu ve personele maaşlarının ödenmediğini biliyoruz... Eğer futbolcularla bire-bir diyalog kurulursa onların da bu olağanüstü duruma, olumsuz yaklaşmayacaklarını adım gibi biliyorum, orta yol bulunur... Ekonomist değilim, fazla ahkam kesemem! Örneğin 10 ay futbol oynuyorlar, görünen o ki, kalan 8 maç bir aya sığdırılacak. Yani futbolcular iki aylık alacaklarından vazgeçerler, buna da hazır olduklarını söylemeye gerek yok!

Terim’in formülü

Mesleğimizin duayenlerinden Şansal Büyüka abimiz, sağlığına kavuşan Fatih Terim ile yaptığı görüşmeyi sayfalarımıza yansıttı. Terim, “Haftada 6 gün maç’ formülünü gündeme getirdi. Valla, bu tabloda hiç de mantıksız değil, neticede inşallah şu virüs olayını atlatırız ve haftada 6 maç oynanır.

Deplasman konusunda ise hocamız, “Elbette sıkıntı olur, gidip gelmeler ama buna da katlanacağız. Öyle öf-pöf etme lüksümüz yok” diyor. Yerden göğe kadar haklı. Futbolcular da sosyal yaşamlarından biraz olsun taviz verirlerse ki, vermek zorundalar, bu zorlu süreç aşılır!

Avrupa’yı örnek alın

Tüm Avrupa takımları bu ekonomik krizi aşma adına, bir dizi önlem paketi hazırlıyor, birçoğunu da hayata geçirdiler. Baksanıza Barcelona üç oyuncu hariç, tüm futbolcularını satışa çıkardı! Koca Barcelona bunu açıklıyorsa; varın gerisini siz düşünün. Kaldı ki, o satışa çıkarılan ünlü yıldızları, hangi kulüp, hangi parayla alacak, alamaz... Artık öyle deli paralarla transferler hayaldir, hayal! Roma’nın tüm oyuncuları ve teknik heyeti de dört aylık maaşlarını sildi...

Avrupa’da durum bu, dönelim iç hatlarımıza... Şu anda Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe ve Sivas’ın öyle aman aman bir para sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Ama bir gün bu ekonomik kriz onların da kapısını çalacak! Ya diğerleri? Ne siz sorun, ne ben söyleyeyim!