Başakşehir’in şakası yok!

‘Kime niyet, kime kısmet’ diye yaşamımızda sıkça kullandığımız bir deyim var. Bunu Okan Buruk’a uyarlarsak, pek de abartmış olmayız...

Abdullah Avcı hocamızın kulakları çınlasın! Hep şampiyonluğu kovaladı, ona bir türlü kısmet olmadı! Okan Buruk hocamız da Avcı’nın izinden yürüyor, sadece bir fark var o da ligin bitimine üç hafta kala zirvedeki yerini koruması... Artı en yakın rakibinden maç fazlasıyla 5 puan önde olması.

Hele ligin bitimine üç hafta kala bu puan farkını da asla hafife almamak gerekir, büyük avantaj. Bakalım Başakşehir kalan haftalarda bu avantajı kullanabilecek mi? Şampiyonluk, Okan Buruk’a ‘kısmet’ olacak mı?

Görüyoruz ki, ligin altında yangın var, yangın! Denizlispor da o yangından her an için etkilenebilir, yani düşme potasına girebilir, fazla uzak sayılmaz!

Bu tabloda, Denizlispor’un lidere kafa tutması, çok adamlı savunma anlayışını yadırgamamak gerekir. Konuk takımın bu oyun anlayışı ilk yarıda liderin işini zorlaştıran en büyük faktör idi.

Eee sadece bu mu? Hücuma çıkarken yapılan pas hatalarına bir de telaş ve stresi eklersek, liderin neden bu yarıda etkisiz kaldığını görürüz.

Ev sahibi, savunma duvarını kanatlardan açmak istedi, gelin görün ki, stoperler yüksek toplara vize vermedi. Kaldı ki, konuk takım sadece savunmaya kapanmadı, fırsat buldukça rakip kaleye yüklendi, fırsatlar da buldu, golü bulamadı!

Gelelim bu yarıdaki tartışmalı pozisyona... Kaleci Tolgahan ceza alanı içinde hamle yaptı, Demba Ba kendini yerde buldu. Demem o ki, bir temas var, bu penaltıyı gerektirir, Abdülkadir Bitigen devam ettirdi. Hadi o süzemedi, peki VAR’dan niye tık yok?

İkinci yarıda lider, rakip kaleye müthiş bir baskı kurdu, yüklendi, duvarı aşamadığı gibi, kalesinde de iki net tehlike yaşadı. 52’de Rodellega ilk pozisyonda kaleci Mert’i geçemedi, ikinci fırsatta ise topu auta gönderdi.

Ve 65’te lider, Crivelli ile etten duvarı yıktı. Tecrübeli golcü o katı savunmanın arasından iyi yükseldi, topu kafayla filelere gönderirken, lider rahat bir nefes aldı.

Ohh beee nihayet VAR kış uykusundan uyandı! Crivelli soldan indi, kesti top Mustafa Yumlu’nun eline çarparak yön değiştirdi. Bitigen önce ceza sahası dışında elle oynama gösterdi, VAR devreye girdi, karar penaltı, Edin Visca şık bir vuruşla farkı ikiye çıkarırken, olası bir iş kazasına da set çekti.

Eee futbol böyle bir oyundur işte... Yakaladınız mı, atacaksınız arkadaş... Örnek Rodellega; kaçırdığı net pozisyonlara kendisi de şaşırdı biz de!

Evet, lider Başakşehir rakibi karşısında sonuca giderken zorlanmadı değil. Ancak kadrosuyla, tecrübesiyle, etkili oyuncularıyla ve istikrarlı futboluyla zorlu bir virajı da firesiz geçmeyi bildi.