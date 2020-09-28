Beşiktaş’ın Vida’sı çıktı!

Beşiktaş’ta Sergen hoca, sağlığına kavuştu, Konya’da işbaşı yaptı, yapmasına da, Kartal fark yedi, o da şoka girdi!

Kadroda öyle aman - aman bir değişiklik yoktu, ancak Kartal’da tanıdık biri daha vardı, Aboubakar... Biliyoruz ki Kartal’ın gol yollarında sıkıntısı var, puan kayıplarının temelinde bu faktör yatıyor. Aboubakar’ın fizik gücünü biliyoruz, valla üç adamı sırtında taşır, rakip savunmayla boğuşur, eee tekniğini de malum, oranın bankosu olur.

Kartal, Atiba’yı arıyor, biz de... Eksikliği hissediliyor. Ljajic mi? Ruh gibi sahada dolaşıyor, sürekli top kaybediyor, şut atıyor, kaleyi tutturamıyor!

Sergen hoca ona nasıl sabrediyor? Necip tamam, ya N’Sakala? Oyuna bir milim katkısı yok , taç atmayı bile beceremiyor, ne de olsa torpilli! Rıdvan’a yazık oluyor, yazıkkk!

Savunma skandalı!

Yuhh ki, yuhh arkadaş! Amatör takım böyle gol yemez, ayıptır! Konyaspor’un adam adama oyunu ve de baskısı nedeniyle Kartal, savunmadan çıkmakta güçlük çekti, ilk yarı boyuncu Ersin’e dönmek zorunda kaldılar! Hadi Vida efendi geri pas mı verdi, şut mu attı belli değil! Peki kardeşim, rakip korner kullanıyor, savunmacılar yürüyerek geri geliyor! Ne oldu, Ömer Ali topu çabuk kullandı, Shengelia boş durumda kafayla topu ağlara gönderdi! Üstelik 5’e 2’siniz, o golü izleyin, belki yüzünüz biraz kızarır! Artı koca Kartal, bu yarıyı rakip kaleye bir şut atamadan tamamladı, buna ne dersiniz?

Sergen hoca, ikinci yarıda elinin altında ofansif kim varsa, hepisini oyuna sürdü... Aboubakar, Gökhan Töre ve Larin...Gelin görün ki, bu hamlelere karşın yine en büyük tehlikeleri kendi kalesinde yaşadı. 57’de Kravets altı pas içinde net pozisyonda topu auta gönderdi.

Savunma rezaletine devam! 64’te Kravets, soldan elini-kolunu sallayarak ceza alanına giriyor, ağır abiler yine meydanda yok, Ersin kapatmaya çalıştı, ama nafile fark ikiye çıktı! Önce Ljajic ve ardından Aboubakar’ın filelere bulan şutları, ofsayt bayrağına takıldı!

Hayy Vida, boyun - posun devrilsin emi! 78’de o nasıl geri pas?

Shengelia çok şık bir vuruşla farkı üçe çıkardı. Bitmedi, ağır abi bir de penaltıya neden oldu. İki geri pas, iki gol! Kravets 83’te penaltıyı gole çevirdi. Gökhan Töre uzatmada klasına yakışır bir teselli golü attı!

Bu farklı yenilgiye hiç kimse kılıf aramasın, öyle deplasman falan demesin, çünkü seyirci yok! Valla Sergen hocanın, Welinton ve Necip hariç, köklü bir değişime gitmesi şart. Vida’nın çivisi çıkmış artık! Gökhan Töre, Rıdvan ve Hasiç o formayı fazlasıyla hak ediyor. Neticede sezon başındayız, ağıtlar yakmanın bir anlamı yok. Kartal’ın kadro derinliği iyi, toparlanır.

Ancak koca takımın koca savunması böyle goller yemez arkadaş ! O bölgeye çeki-düzen vermek şart. Böylesi büyük hataların da bir karşılığı olmalıdır ne dersin Sergen hocam?