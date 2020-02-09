Ya arkadaşlar inanın hakem hatalarını yazmaktan biz bıktık, onlar bıkmadı! Üstelik VAR diye bir sisteme karşın maalesef hakemlerimiz hatalarından arınmıyorlar!

Alın size Alper Ulusoy, üstelik de oldukça deneyimli... Ama iki tartışmalı pozisyonla maça yine damgasını vurdu! Beşiktaş’ın hakem desteğine ihtiyacı yok, neyi doğru görüyorsanız onu çalacaksınız. Burak Yılmaz’ın gole çevirdiği pozisyona gelelim. On kere pozisyonu izledim, top Güray’ın eline çarptı mı, çarpmadı mı, inanın göremedim... VAR nasıl gördü, ben de anlayamadım. Durun bitmedi, 87. dakikada Gökhan Gönül ile ikili mücadeleye giren Kenan topu kurtarıyor, ama kendini kurtaramıyor. Ulusoy kendisini aldatma yönünde sarıyı Kenan’a çekiyor. Olmadı, Gökhan Gönül’ün ayağı var, ayağı, yani bana göre buz gibi penaltı. Ulusoy pas geçti, VAR’dan tık yok! Gerçi Beşiktaş baskılı oynadı, Gaziantep savunmaya kapandı, Kartal haftayı üç golle, üç puanla kapadı.

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Burak Yılmaz’a ayrı bir parantez açmak istiyorum... Bir oyuncu bu kadar mı ofsayt pozisyonda kalır arkadaş? Onu anlıyorum, vücut dili ortada, baskı altında oynuyor. Buna bir de panik ve telaşı eklersek, Yılmaz’ın fotoğrafını daha iyi okuruz. Sergen Hoca, Rizespor maçının onbirini bozmadı, doğru da yaptı. Gelin görün ki, Ljajic saman alevi misali, bir var, bir yok! Diaby, tribünlerle barışı arıyor, fena da oynamadı dün. Boateng ikinci yarıda sahne aldı, forvet arkası oynadı, çok şık bir gole imzasını attı. Gördük ki, fizik gücünü de iyi kullanıyor, gol sevinci harikaydı, tribünlerin hem sevgisini, hem de güvenini kazandı. Kartal’ın gücüne güç katar. Demem o ki, sanki tribünler beyaz atlı prensini buldu. Lens, sakatlıktan döndü, şahane bir kafa golü attı.

Oyun Kartal’ın kontrolünde oynandı, ne var ki çok adamlı hücumlarda kaptırılan toplar, kendi kalesine tehlike olarak döndü. Ruiz, hem iyi oynadı, hem de rakibin iki ciddi pozisyonuna geçit vermedi. Karius, hatalardan uzak bir maç çıkardı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün gördüğü sarı kartlara kimsenin gıkı çıkmaz. Niye mi? İki pozisyonda da rakip topu kurtarsa, olası gol pozisyonlarına dönüşebilirdi, doğru yaptılar.

Gaziantep iyi futbol oynuyor, tehlikeli oyuncuları var. Ancak bu oyunda savunmaya çok yaslanmak tehlikeleri de birlikte getirir, öyle de oldu! Sumudica dün uslu çocuklar gibiydi, belli ki, kulağını çekmişler!

Kim ne derse desin, Sergen Yalçın’ın gelişinin Kartal’ı havaya soktuğu bir gerçek. Eksiklikler yok mu var, ama söz konusu kazanmaksa, Kartal iki haftadır kazanıyor, yarışta ‘varım’ diyor, nokta.