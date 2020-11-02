Benzetme yerindeyse Beşiktaş, Yeni Malatya’ya ilk yarıda nefes aldırmadı nefes.

Varın, istatistikleri siz düşünün...

Topla oynama yüzdesi 77/23...

Tamam, savunmaya kapanırsınız, bize ne? Ancaak bir atak yapamaz, ya da Ersin’in koruduğu kaleye bir şut atamaz mı arkadaş?

Bırakın şutu, atağı bir kenara, konuk takım iki pas yapamadı, iki pas!

Tek becerisi, on kişiyle savunmasına gömülmesi, hepsi o kadar!

Elbette bu tip düşünceyi, ancak ve ancak atacağınız bir golle terse çevirebilirsiniz.

Nitekim, Kartal bu anlamda sayısız fırsat yakaladı, ancak atamadı.

Hangisini saysak?

Larin, Aboubakar ve Ghezzal...

Girişim var, gol yok!

Hele Aboubakar’ın bir şutu var ki, kaleci Abdulsamed elinden kaçırdı. Top bacak arasından geçti, geçmesine de filelere gitmedi, falso aldı, yine ona geldi, şansı yaver gitti!

***

Bir takım oynar, diğer takım seyrederse, gelir birisi yani Larin, o anlayışınızı yerle-bir eder!

İkinci yarıda konuk takım biraz kıpırdar gibi oldu, ne var ki, pozisyonları yine kalesinde gördü.

Önce Oğuzhan kaleyi yokladı, Abdulsamed, kornere tokatladı. Ardından arka direkte Ghezzal kafayı vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

Ve kronometrenin 55. dakikayı gösterdiği an...

Ghezzal, soldan altı pasa nefis bir orta yaptı, savunmanın arasından Larin kafayla topu filelere gönderdi.

Sonra mı?

Konuk takım kabak çiçeği gibi açıldı, nihayet biraz olsun ofansif oyuna döndü, mücadele çekilir ve izlenebilir hale geldi. Yani, Kartal’ın savunmasında kırmızı formalı adamlar gördük!

Elbette bu anlayış Kartal’ın ekmeğine yağ sürmedi değil.

Hani, ‘Bu da kaçar mı?’ derler ya, 73’te Aboubakar, fizik kurallarını alt-üst etti! Boş kale yerine topu üstten auta gönderdi, bu da bir yetenek olsa gerek!At, herkes rahatlasın kardeşim!

Yooo taraftarına çile çektirmek Kartal’da alışkanlık yaratmış!

Acaba diyorum, Yeni Malatya ofansif oyunu tercih etseydi, skor tabelasındaki rakamlar ne olurdu?

Ya da Kartal, son bölümler hariç acaba üç puana tek golle kanat çırparken, bu kadar rahat olur muydu?

Sonuç; Kartal üretiyor üretmesine de onları golle taçlandıracak kramponları bulamıyor!