Bu illet virüs, diğer iş alanları gibi bizim kulvarı da allak-bullak etti. Tüm kulüplerin hesapları alt-üst oldu, krizde herkes dibe vurdu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçen hafta Ümraniye’de futbolcularla yaptığı toplantının detaylarına ulaştım... Başkan, aylık 25 milyon TL zarardan söz ediyor. Yılda 300 milyon lira eder. Başkan Çebi, futbolculardan bu tablo karşısında ‘indirim’ ve ‘özveri’ istiyor, haklı... Gelin görün ki, hadi bizimkiler bu isteğe olumlu yanıt verirler, peki ya yabancılar? Adamların kapı gibi sözleşmeleri var, siz ne derseniz deyin, paralarını tıkır-tıkır alırlar!

Eeee dedik ya yöneticilik zor iştir, geleceği görmektir! Tabii ki, bu virüs olağanüstü bir gelişme... Sadece bizim değil, tüm dünyanın ekonomisi sarsıldı.

Öyle ülkemizi yabancı oyuncu mezarlığına çevirirsek, olacağı da budur! Yıllar önce üçle başladık, bugün 14’e ulaştık, olacak iş mi? Efendim, bir de vergi meselesi var, adamlar aldıkları paradan kuruş vergi ödemiyorlar, tüm yük yönetimlerin üzerinde!

Neymiş, ne kadar yabancı transfer edersek, Avrupa’da kendimize o kadar yer bulurmuşuz! Yok ya! Evet bulduk, hep misafir takım konumda olduk!

Ohh ne güzel... Borç parayla git gidebildiğin kadar! Onu al, bunu al, bunu gönder... Avrupa’dan jet hızıyla elen, evine dön! Kasaya bak, hep tam takır!

Yıllarca arka bahçenizi ‘es’ geçerseniz, olacağı budur! Bu belalı virüs dileriz tüm takımlara, yönetimlere bir milat olur. Herkes aklını başına toplar! Yürüyün arka bahçenize, marş, marşşşş!

Önce destek, sonra eleştiri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kongre üyeleri ve taraftarlara yönelik yaptığı son konuşmada, bir takım dedikoduların da altını çizdi. Muhalefetten asla kimse rahatsız olmasın. Muhalefetin olduğu yerde güzel işlere imza atılır, itici güçtür. Bakın kongre üyeleri... Çebi ve yönetimi 8 aya yakın görevde. Kaldı ki Çebi, ekonomik açıdan zor bir süreçte seçime girdi ve kazandı. Görünen o ki, işleri kolay değil, ekonomik krizle boğuşuyorlar, çözüm peşinde koşuyorlar! Başkan, yönetimiyle ilgili iddialara değiniyor.

Bakın, herkes aday olabilir... Ortada seçilmiş bir yönetim var, beğenir veya beğenmezsiniz. Böylesi bir tabloda, bırakın taşın altına elini koymayı Çebi ve arkadaşları vücutlarını ortaya koydular. Eleştirmek yerine, mevcut yönetime destek vermek, bence en doğru yoldur, ne dersiniz? Tabii ki muhalefet olacak, ama eleştireler de yıkıcı olmayacak!

Yeniden hoş geldin!

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç hem koyu Beşiktaşlıdır, hem de divan kurulu üyesidir... Metin Keçeli, efsane başkan rahmetli Süleyman Seba’nın yol arkadaşıdır, valla google gibi de bir hafızaya sahiptir... Biraz sohbet ettik, zaman tüneline daldık, eski günleri yad ettik...

O yılları ben de yaşadım, gençler bilmez, biz hatırlatalım... Efsane başkan Süleyman Seba’ya görevde kaldığı 16 yıl boyunca en büyük desteği gerek forma reklamı, gerekse zaman zaman düzenlenen piyangolarla Rahmi Koç vermiştir. Ben de buna dışardan tanıklık ettim. İçinde yaşayan ise Metin Keçeli ağabeyimizdi, bu maddi ve manevi desteği en iyi bilen de odur... Sadece forma reklamıyla (Beko) değil, yabancı oyuncu transferinde de Beşiktaş’a destek vermiştir... Örneğin Pancu transferi...’Efsane geri döndü’ diye ben demiyorum, Metin Keçeli ağabeyim söylüyor. Yeniden hayırlı, uğurlu olsun.

Utku ve Ersin’e güvenmek lazım

Geçtiğimiz günlerde A Spor’dan Hakan Gündoğar’ın hazırlayıp, sunduğu programa canlı olarak katıldım. O yayında ‘Kaleye odun koysanız’ diye bir cümle kullandım, yanlış anlaşıldı sanırım. Eğer, iyi ve de kaliteli bir savunmanız varsa, kaleye öyle çok büyük yatırım yapmaya gerek yok... Ne oldu Loris Karius? Kariyeri bilinen bir kaleci değil mi! Peki soruyorum ne katkısı oldu Beşiktaş’a? Bir top geliyor, o da gole dönüşüyor! Bizim çok genç ve kaliteli kalecilerimiz varken, o direkler arasına yatırım yapanlara kızıyorum! Haaa Muslera tamam, böyle yabancı kaleciye can kurban... Adamın şampiyonluklardaki katkılarını kim yadsıyabilir? Valla Beşiktaş’ta Utku ve Ersin kardeşimiz var, her ikisi de şans bulduğu taktirde o kaleyi koruyacaklardır. Yeter ki onlara Karius’a verilen desteğin dörtte birini verelim, destek çıkalım. Milyonlarca dolar uçup gitmesin!

Güzel sözler

“Kırılmasın diye üzerine titrerdim, o hep üşüyorum sanırdı.”

CAN YÜCEL