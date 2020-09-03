Bir yanda pandemi krizi, diğer yanda transfer çalışmaları... Kovid-19, her sektörde olduğu gibi, futbolumuza da ekonomik açıdan büyük darbe vurdu. Bu tablodan dünya da müthiş olumsuz etkilendi, büyük takımlar gelir elde edebilmek için yıldızlarını satış vitrinine koydu.

Örneğin Messi... Barcelona’dan ayrılacağını açıkladı, gelin görün ki, bonservis bedeli cep yakıyor, şimdilik beklemede!

Bizim iç hatlarda ise transferde papatya falları açılmaya devam ediyor!

Dönelim uzmanlık alanıma, yani Beşiktaş’a... Efendim taraftarlar sosyal medyada Quaresma’nın geri dönmesi için ufak çaplı bir kampanya başlattılar. Valla, yönetimlerin işine karışmak gibi bir derdimiz yok! Ancak Portekizli yıldız benim penceremden özel bir fotoğraftır. Oynadığı her maçı izliyorum, müthiş keyif alıyorum.

O gelmek istiyor, yönetim ‘veto’ ediyor, olabilir! Suçu, geçmişte parasını zamanında alamadığı için Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet etmesi gösteriliyor! Sanırsınız ki sadece o... FIFA’nın kapısını çalan futbolcu o kadar çok ki, hangisini yazsak?

Sıkça kullandığımız bir deyim var, “Kaçan balık büyük olur” diye... Örneğin Demba Ba... Sezon başı boştaydı, alınmadı, Başakşehir’e gitti, tarihi şampiyonluğa müthiş katkı yaptı. Keşke geçmiş yönetim bu transferi gerçekleştirseydi, Kartal bugün forvet sıkıntısı çekmezdi!

Alın size Sosa... Trabzon’dan ayrıldı, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Şimdilerde ise Gökhan Töre’nin yanı sıra Kartal’da şampiyonluk yaşayan Aboubakar’ın yuvaya döneceği söyleniyor, prensipte anlaşıldığı iddia ediliyor.

Farklı bir konuya pencere açmak istiyorum... Büyük takımlarda top oynamak zordur. Özellikle Anadolu takımlarında yerli-yabancı oyuncuların büyük takımlara geldikleri zaman nasıl hayal kırıklıkları yaşadığına çok tanıklık ettim.

Sıcak bir örnek Vagner Love; gol kralı olarak Kartal’a geldi de ne oldu? Tasını-tarağını toplayıp gitmek zorunda kaldı! Örneğin Diagne ne verdi Galatasaray’a? Vermediği gibi hedef tahtası oldu!

İşin özeti, Anadolu takımlarında başarılı performans ortaya koyan gerek yerli, gerekse yabancı oyuncuların çoğu, büyük takımlarda o performansının çok uzağında kalıyorlar!

Neden?

Büyük takımlara karşı Anadolu ekipleri savunmaya kapanıyorlar, bir de etkili oyunculara pranga vuruyorlar, hadi gel de oyna, oynayabilirsen! Oynatmazlar, nefes almanıza bile izin vermezler!

Güneş’in hedefi 2022

A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılmasını sağlayan Şenol Güneş, şimdilerde gözünü UEFA Uluslar Ligi’ne çevirdi. Üç kategoride yarışacak olan ay-yıldızlı ekibimizin teknik patronu Güneş, 2022 Dünya Kupası’nı 1 numaralı hedef olarak belirledi. Avrupa Şampiyonası’nı ikiye, UEFA Uluslar Ligi’ni de üçüncü sıraya koydu.

Valla, ne diyelim Allah gönlüne göre versin. Güneş hocayı iyi tanıyan biri olarak, müthiş tecrübeli, iddialı ve de başarılara doymayan bir fotoğraftır. Önce Beşiktaş, ardından da Milli Takım ‘da yakaladığı başarılar asla rastlantı değildir, büyük bir çalışmanın karşılığıdır.

Güle güle Haldun abi

Haldun Boysan... Sanatçı ve de Beşiktaş sevdalısı... Adam gibi adam... Apoletlerinde taşıdığı özellikleri yazsak, buraya sığmaz. Vefat haberini aldığım anda dünyam yıkıldı, kahroldum. Mekanın cennet, ışıklar yoldaşın olsun Haldun abi... Arkanda öyle anlamlı izler bıraktın ki, dostların seni hiç unutmayacak güzel adam.

Türkiye’nin gururları

Sürekli futbola takıldık gidiyoruz, diğer branşlardaki başarıları maalesef göz ardı ediyoruz!

19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımımız büyük bir başarıya imza attı, finalde Sırbistan’ı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı, hepsine helal olsun...

Filede gerek kulüpler bazında, gerekse Milli Takım düzeyinde son yıllarda müthiş bir çıkış yakaladık. Elbette sporcularımızın ve teknik kadroların katkısı yadsınamaz, ancak perde arkasında bir başkan var ki ona da haksızlık etmeyelim...

Mehmet Akif Üstündağ, 15 yıldır voleybolun içinde dört yıldır da başkanlık koltuğunda oturuyor. Başkan Üstündağ’ı katkılarından dolayı kutluyor, Filenin Sultanlarına başarılarının devamını diliyorum.

Sizler bu ülkenin gururusunuz, durmak yok, devam.

Siyah-beyaz bir aşk hikayesi

Adamlar dur-durak bilmiyor, biz de yazmaya mecbur kalıyoruz!

Geçtiğimiz aylarda Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin kongresi yapıldı ve iş başına gençlerden oluşan yönetim geldi. Başkan Hakan Pehlivan, yönetim kurulu üyeleri ise Selman Yavaş, Müştak Özinal, Samet Kurada, Hasan Tarıman, Emrah Özcan ve Şefik Ay...

Valla, yönetim öyle güzel sosyal etkinliklere imza atıyor ki, hayran olmamak elde değil. Sosyal anlamda her yere koşuyorlar, yardım ediyorlar, özellikle sokaktaki canlarımızı hiç ama hiç unutmuyorlar.

Efendim, yeni yönetim 8 yıldır kapalı olan Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği ofisini yeniden hayata geçirdi. Beşiktaş’ın adına yakışır harika bir ofis yaptılar, farklı renklere gönül verenlerin bile uğrak yeri oldu ofis.

Açılış, tek kelimeyle harikaydı, beni de davet ettiler. Beşiktaşlılığı ile bilinen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’dan açılış kurdelasını kesmesini istediler. Ancak Özacar, açılışa katılan Efe Doruk ve Ege Ayaz adlı iki minik Beşiktaşlı taraftara kurdelayı kestirerek, büyük bir jest yaptı.

Yönetim, Beşiktaş’ın her kampanyasına maddi açıdan da destek oluyor, tanığım. Dernek, “Her gün bir üye” sloganıyla kampanya düzenledi, kayıtlara başladı bile. Hedefleri belli, bu şirin ilçede kenarda - köşede kalmış taraftarları tek çatı altında toplamak, Beşiktaş sevgisini yaymak.

Türk sporu ve Beşiktaş adına güzel işlere imzalarını atıyorlar, hadi gel de yazma kardeşim!

GÜZEL SÖZLER

“İyi insan mutluluk, kötü insan tecrübe, yanlış insan ders, mükemmel insan iz bırakır.”

MEVLANA