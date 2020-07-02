Kokartlısı, kokartsızı, VAR’ı, AVAR’ı geçtiğimiz hafta sınıfta kaldılar, sınıfta... Vida kızarmalıydı! Gökhan Töre’ye çıkarılan ikinci sarı skandal ötesiydi... Ya Edin Visca’nın çift sarıdan kızarmasına ne demeli?

Tamam, ‘hakem de insan, hata yapar’ eyvallah... Ancak öyle hatalar yapıyorlar ki, skor tabelasını etkiliyorlar! O zaman buna ‘hata’ diyerek işin içinden sıyrılamayız!

Eyyy kokartlı, kokartsız arkadaşlar... Bir eliniz yağda, bir eliniz balda... Üstelik arkanızda onca hatalarınıza rağmen duran TFF ve MHK var, daha ne istiyorsunuz?

Bakın, TFF Başkanı Nihat Özdemir, sizleri her ortamda savunmaya çalışıyor, daha ne yapsın!

Sizin derdiniz Merkez Hakem Kurulu ile mi? Onlar size güveniyor, savunuyor, ısrarla kazanmaya çalışıyor. Fakat siz onların yüzünü kara çıkarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz! MHK Başkanı Zekeriya Alp ve arkadaşlarını sürekli hedef tahtasına koyuyorsunuz!

Elbette pandemi süreci her kesimi psikolojik olarak olumsuz etkiledi, baskı altındasınız, bunu da biliyoruz. En azından taraftar baskısı yemiyorsunuz, bu da sizin için çok büyük avantaj değil mi? Ama arkadaş VAR var, AVAR var... Onlar da bir alem vallahi! Ekran önlerinde, oturdukları yerden bile doğru kararlar veremiyorlar, bu nasıl iştir arkadaş!

Yangın yeri gibi

Süper Lig’in zirvesinde değişen pek bir şey yok, herkes yerli yerinde! Ne var ki, Kayserispor’un Sivasspor’u deplasmanda yenmesi alt tarafı bir hayli karıştırdı ki, sormayın!

Burada kartlar yeniden karıldı, 7 takım düşmeye aday! Demem o ki, alt taraf adeta yangın yeri, herkes can derdinde. Kimin düşeceği, kimin kalacağı belirsizliğini koruyor! Bu tabloda ‘şu takımlar gidicidir’ demek, falcılıktan öteye gitmez! Son 5 haftada, her takımın yer değiştirebilir, sürprizler yaşanabilir!

Bıraktım seni!

Beşiktaş Yönetimi’nin ‘BIRAKMAM SENİ’ kampanyasını yakından izliyorum... Doğrusu hayal kırıklığına uğradım dersem abartmış olmam! Katılım 250 bini geçti, 300 bine gider mi, gitmez mi kuşkuluyum!

Beşiktaş taraftarı vefalıdır, biliyorum. Anadolu’daki derneklerin destek çalışmasına da şahidim. Türkiye’nin hemen hemen her il ve ilçesinde kampanyanın reklamları yapılıyor, tanıtım için kasadan para çıkıyor. Tamam da ya destek? Maalesef beklenenin altında! Kampanyanın adı mı değişti ne; ‘BIRAKTIM SENİ!’ mi oldu acaba!

İster inanın, ister inanmayın, Gelibolu’da Fenerbahçeli ve Galatasaraylı dostlarımın da bu kampanyaya destek verdiklerine tanıklık ettim. Kulübün ekonomisi ortada, başkan da saklamıyor. Artık top sizlerde taraftarlar, Kartal’ı yalnız BIRAKMAYIN....

‘O nasıl bir penaltı hocam’

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan arasında Kayserispor maçı bitiminde ilginç bir diyalog yaşandı.

Kalkavan tartışmalı bir penaltı düdüğü çaldı, ki bana göre ne faul, ne de penaltı! Kalkavan önce faulü verdi, VAR devreye girince penaltı noktasını gösterdi. Taraflı-tarafsız herkes isyan etti Kalkavan’ın bu kararına! Hadi VAR uyardı, olabilir, sen de git, o pozisyonu bir kez daha izlesene kardeşim! Neticede son kararı sen vereceksin, VAR ne söylerse söylesin!

Rıza Çalımbay’ı iyi tanırım, kolay kolay isyan etmez, ama onun da bir sabrı var arkadaş!

Neyse, maç bitiminde Mete Kalkavan’ın yanına giden Rıza hoca, “O nasıl bir penaltı hocam? Sana hiç yakıştıramadım!” diyerek isyanını dile getirmiş. Kalkavan ne dese beğenirsiniz, “Ben faul verdim” diyerek, geçiştirmeye çalışmış!

Kenardan sürekli, “Hocam sen de izlesene” dendi, ama Mete Kalkavan’ın inatçılığı tuttu, iki adım gidip, ekran karşısına geçmedi! O karar taktığın kokartınla ters orantılıdır Sayın Kalkavan!

Sivasspor’u ‘es’ geçmeyin

Süper Lig’le ilgili yorumları izliyorum; varsa, yoksa Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ı masaya yatırıyorlar! Yahu arkadaşlar arada sıkışıp kalmış, puan cetvelinde üçüncü sırada Sivasspor var, o Anadolu takımını nasıl ‘es’ geçersiniz?

Ne çabuk unuttunuz ilk yarıyı 37 puanla lider bitiren Sivasspor’u? Ne yani üçüncü sıraya gerilediler diye mi? Bu ligde bir Sivasspor gerçeği var, üstelik o kadro 6 milyon euroya kuruldu. Bu anlamda da övgüyü hak ediyor. Milyonlarca euro harcayan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ligdeki konumlarına ne demeli? Kıssadan hisse!

GÜZEL SÖZLER

“Büyük takımsan, rakibini de yenersin hakemi de...”

SÜLEYMAN SEBA