Beşiktaş, Sergen Yalçın’la bir hava ve moral yakaladı, doğru, pozisyon üretimi var, ama gol yok! Kartal, bunu hep yapıyor! Çarşıya pirince giderken, evdeki bulgurdan oluyor!

Evet, Başakşehir, zirvenin en istikrarlı takımıdır, oradan hiç ayrılmıyor, bir çok takımın da korkulu rüyasıdır.

Dünkü mücadele iki takımı kantara koyarsak, futbol olarak Kartal ağır basar. Her iki yarıda da Kartal, ofansif oynadı, baskı kurdu, pozisyonlar üretti. Gelin görün ki, bunları gole çevirecek kramponları mumla aradık. Hangisini yazsak... Hadi ilk yarıda Mert’in kucağında kalan şutları unuttuk! Demba Ba’nın golünden sonra ‘risk’ alan Beşiktaş, son on dakika içinde müthiş pozisyonlar üretti. Eleny, Burak ve Lens ile fırsatlar yakaladılar, ancak günün başarılı ismi kaleci Mert’i bir türlü geçmeyi beceremediler! Maçın yıldızı Mert, yanına Demba Ba’yı eklemekte yarar var.

Kartal, zirve yarışına tutunmak istiyor, ofansif ve galibiyete oynaması çok doğal. Ancaaak, “Çarşıya pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayacaksınız”... Bu oyun bazen sabır ister, öyle haldır-haldır, ailecek ileri çıkarsanız, rakip bir pozisyon bulur, adama faturayı hemen keser! Dememiz o ki, şartlar ne olursa olsun, bu oyunda savunma güvenliğini elden bırakmayacaksınız! Başakşehir’e bakın, örnek alın! Ayrıca Başakşehir’in kontraatağa dayalı futbolunu bilmeyen yok, unuttunuz sanırım! Artı, Kartal’ın savunmasında zaaflar olduğunu bir kez daha gözlemledik dün... Aman buraya bir çare Sergen hoca! Rakip oyuncular, Karius ile burun buruna kalıyorlar! Haa Karius kötü goller yiyor, ya çıkardıklarına ne demeli? Kurtar, kurtar nereye kadar arkadaş!

Eeee bu iş böyledir, üretirsiniz, atamazsınız, bir gol yersiniz, onca emekleriniz çöpe gider, çöpe! Tabi ki Edin Visca ve Demba Ba’nın pozisyonlarını da unutmayalım. İşin özeti, Kartal, Sergen Yalçın’la iyi bir çıkış yakaladı, ancak keskin Başakşehir virajını dönemedi, devrilirken, zirveye uzak kalmaya devam ediyor. Kartal üç puandan oldu, ama mücadelesi, kazanma arzusu alkışlanır.

Hakem Abdülkadir Bitigen fena maç yönetmedi. Ancak Demba Ba’nın Karius ile hava topundaki mücadelesinde attığı golü iptal etmesi tartışılır, verse kimsenin ‘gıkı’ çıkmazdı!