Beşiktaş’ta ‘kart’ görmek adeta kronikleşmiş arkadaş!

Hadi sarıyı geçtik, peki kızaranlara ne diyeceğiz, ya da adını ne koyacağız?

Dün de 55. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu kızardı, çok kritik maçta takımını on kişi bıraktı!

Seni anlıyorum, savunmada tek kaldın, çaresizdin, çıktın, ama son adamsın kardeş. Kaldı ki gol olsa bile fatura asla sana çıkmazdı. Çünkü oranın asıl aktörleri ailecek hücuma çıktılar, savunmayı unuttular!

***

Gaziantep deplasmanında bir kez daha gördük ki, bu oyunda istatistikler her zaman skor tabelasıyla örtüşmüyor!

Meşin yuvarlak istediğiniz kadar sizde olsun, top rakip filelere gitmiyorsa, neye yarar ki?

Bakıyoruz topla oynama yüzde 70 Beşiktaş lehine ilk yarıda, artı oyun kontrolü de... Bu farkındalıktan Kartal, ilk yarıda sadece bir pozisyon üretebildi, o da Cyle Larin’in yan direkte patlayan şutu, hepsi o kadar. Eeee böylesi savunma ağırlıklı takımlar karşısında tempoyu yükseltmediğiniz sürece pozisyona hasret kalırsınız!

***

Maç içindeki sürpriz sakatlıklar oyun planlarınızı alt - üst edebilir zaman zaman. Alın size Welinton, henüz 17. dakikada sağ arka adalesi çekti, yerini Francisco Montero’ya bıraktı.

Sonra mı?

45 artı 1’de Mirallas, arka direkte kaleci Ersi’nin son anda tokatladığı topu filelere gönderdi... Ancaak pozisyonu biraz geri çekersek, İspanyol stoper Montero’nun Dicko’yu nasıl kaçırdığını herkes gördü!

Gelelim ilk yarıda Rosier’in ceza sahası içinde Maxim ile yaşadığı tartışmalı pozisyona. Bana göre mi, penaltı, çünkü ayağa basma var.

***

Sergen Yalçın hocadan ikinci yarının hemen başında Mensah ve Souza hamleleri geldi, Kartal baskıyı artırdı, risk aldı. 55’te Ersin kırmızı kartla atılırken, on kişi kalan Beşiktaş 61. dakikada günün çalışkan isimi Cyle Larin’in golüyle eşitliği yakaladı. Rosier’in asisti de, Larin’in vuruşu da çok şıktı.

Ne var ki, iki dakika sonra Kartal golü kalesinde gördü! Oğuz’un asistini Muhammet Demir golle taçlandırdı, takımını bir kez daha öne geçirdi. Ve son sözü 90 artı sekizde Kenan Özer söyledi, maçın skorunu belirledi.

Evet, iki hafta üst üste kazanarak ligde çıkış yakalayan Kartal, Gaziantep’te kırmızıya yakalandı!